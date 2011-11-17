مهدی ادیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با حضور پنج تیم نخستین دوره رقابت‌های لیگ ووشو دسته اول باشگاه های کشور از امروز برگزار می‌ شود و تیم هیئت قم نیز با ترکیبی از ووشوکاران مستعد قم به مصاف حریفان می‌رود.



وی ادامه داد: این نخستین دوره رقابت‌های لیگ دسته اول ووشو بزرگسالان کشور است که در آن پنج تیم حضور دارند و مسابقات خود در هفته های اول و دوم را از امروز پنجشنبه بیست و ششم آبان ماه در آکادمی ووشو برگزار برگزار می‌کنند.



دبیر هیئت ووشو قم تصریح کرد: طبق برنامه سازمان لیگ فدراسیون ووشو، پیکارهای هفته های اول و دوم نخستین دوره رقابت های لیگ دسته اول ووشو بزرگسالان کشور با دو مسابقه بسیار مهم برای تیم هیئت ووشو قم همراه است.



وی در ادامه به تیم های شرکت کننده در نخستین دوره مسابقات لیگ ووشو دسته اول بزرگسالان کشور اشاره کرد و افزود: این پیکارها با شرکت تیم های هیئت ووشو لرستان، هیئت ووشو خراسان رضوی، شینگ یی چوان، هیئت ووشو قم و هیئت ووشو کرمان برگزار می شود.



ادیب نژاد همچنین به نحوه برگزاری این دوره از مسابقات نیز اشاره کرد و بیان داشت: تیم های حاضر در لیگ دسته اول جودو کشور در یک گروه به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت و بطور متمرکز در تهران‌ با یکدیگر به رقابت می پردازند.



وی تصریح کرد: ووشو قم در سال های اخیر پیشرفت بسیار خوب و قابل ملاحظه ای داشته است به طوری که شاهد هستیم چهره های مستعد ووشو قم در عرصه رقابت های قهرمانی کشور و همچنین میادین برون مرزی موفقیت های ارزنده را کسب کرده اند.



دبیر هیئت ووشو استان قم ابراز داشت: در مسابقات اخیر ووشو قهرمانی کشور که به میزبانی هیئت ووشو استان زنجان برگزار شد، سه ووشو کار قمی موفق به کسب مدال در رقابت های هر دو رده سنی جوانان و بزرگسالان شدند.



وی تاکید کرد: قطعا وقتی توانایی کسب موفقیت از پیکارهای قهرمانی کشور در وجود ووشوکاران قمی به چشم می خورد، می‌توانیم تیمی قوی و منسجم را نیز در رقابت های لیگ دسته اول ووشو باشگاه های کشور به مصاف حریفان بفرستیم.



برنامه مسابقات لیگ دسته اول ووشو کشور:



هفته نخست دور رفت:

هیئت ووشو لرستان - هیئت ووشو خراسان رضوی

شینگ یی چوان - هیئت ووشو قم

هیئت ووشو کرمان (استراحت)



هفته دوم دور رفت:

شینگ یی چوان - هیئت ووشو کرمان

هیئت ووشو خراسان رضوی - هیئت ووشوقم

هیئت ووشو لرستان (استراحت)

