دانشگاه علوم پزشکی شیراز برترین دستگاه اجرایی فارس شد

شیراز - خبرگزاری مهر: دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس اعلام استانداری فارس، در زمینه ساماندهی نیروی انسانی، در بین تمام دستگاههای اجرایی این استان مقام اول را کسب کرد.