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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

در ساماندهی نیروی انسانی/

دانشگاه علوم پزشکی شیراز برترین دستگاه اجرایی فارس شد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز برترین دستگاه اجرایی فارس شد

شیراز - خبرگزاری مهر: دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس اعلام استانداری فارس، در زمینه ساماندهی نیروی انسانی، در بین تمام دستگاههای اجرایی این استان مقام اول را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر منابع انسانی دانشگاه در این خصوص گفت: این رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی در زمینه شاخصهای عمومی و اختصاصی در 22 آبان ماه جاری از طرف استانداری اعلام شده است.

حامد فصیحی نیا افزود: علوم پزشکی شیراز در این ارزیابی علاوه بر کسب برترین رتبه در محور ساماندهی نیروی انسانی از شاخصهای عمومی در بین دستگاههای اجرایی استان، در زمینه شاخصهای اختصاصی نیز رتبه دوم استانی را به دست آورد.

وی اظهار داشت: در مجموع نمرات شاخصهای عمومی و اختصاصی نیز علوم پزشکی شیراز در استان رتبه سوم را کسب کرد.

فصیحی نیا همچنین از جمع بندی نمرات طرح تکریم ارباب رجوع خبر داد و گفت: نتیجه این بررسی نیز در آینده از طرف استانداری اعلام می شود.

کد مطلب 1462090

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