8 تیم صعود کننده رقابتهای فوتسال بسیج سازمان شهرکهای صنعتی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری سومین روز از رقابتهای فوتسال جام بسیج سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران یادواره سرداران و 14 هزار و 600 شهید فارس در شیراز تیمهای فارس، تهران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، خراسان رضوی ، کرمانشاه، خوزستان وزنجان به مرحله بعدی راه یافتند.

براساس نتایج این رقابتها در مرحله یک هشتم نهایی تیم شرکت شهرکهای صنعتی تهران در ضربات پنالتی با نتیجه چهار بر دو مقابل مازندران به برتری دست یافت.

دیدار تیمهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و کرمان با نتیجه چهار بر دو به سود سازمان به پایان رسید و تیم خراسان رضوی نیز پنج بر دو از سد آذربایجان غربی گذشت.

تیم فارس با نتیجه دو بر یک خراسان شمالی را شکست داد، دیدار تیمهای خوزستان و لرستان با نتیجه سه بر یک به سود خوزستان به پایان رسید وتیم شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه نیز با نتیجه شش بر دو مقابل سیستان و بلوچستان به برتری دست یافت.

بر این اساس در دیدار یک چهارم نهایی این مسابقات تیم نهران با خراسان رضوی تیم سازمان با خوزستان ، تیم بوشهر با کرمانشاه و تیم فارس با زنجان به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا چهره چهار تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شود.

دیدار های یک چهارم نهایی و نیمه نهایی این مسابقات روز جمعه 27 آبان ماه در سال ورزشی شهید ربانی شیراز برگزار خواهد شد.

مسابقات فوتسال قهرمانی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جام بسیج فارس از روز سه شنبه مورخ 24 آبانماه با حضور 300 ورزشکار در قالب 26 تیم از سراسر کشور به میزبانی شیراز درحال برگزاری است.