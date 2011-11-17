حضور در صحنه های بین المللی نقطه هدف دانشگاه آزاد است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالله جاسبی ظهر روز پنج شنبه با بیان این مطلب در مراسم افتتاح پروژه های فرهنگی – ورزشی و آموزشی دانشگاه های آزاد استان مرکزی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی کشور در تلاش است تا با حضور در عرصه های بین المللی به رقابت با دانشگاه های برتر دنیا بپردازد.

وی ادامه داد: دهه چهارم فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی کشور از اردیبهشت ماه آغاز می شود که برنامه ریزی و تدوین نقشه راه دانشگاه در این دهه از سوی مسئولین این دانشگاه صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: تغییر ساختار دانشگاه آزاد استانی از سیستم متمرکز به هیات امنایی استانی و تفویض اختیارات از اولویت های کاری دانشگاه آزاد اسلامی در دهه چهارم فعالیت است.

جاسبی یادآور شد: راه اندازی 42 شبکه واحد علوم و تحقیقات از دیگر برنامه های پیش روی دانشگاه آزاد در دهه چهارم فعالیت است که تا کنون 35 واحد علوم و تحقیقات در کشور راه اندازی و از این تعداد سه واحد در شهرهای ساوه، اراک و خمین قرار دارند.

وی راه اندازی مرکز فناوریهای نو را از دیگر اولویت های کاری دانشگاه آزاد اسلامی در دهه چهارم فعالیت عنوان کرد و گفت: مرکز فناوریهای نو با هدف حمایت از دانشگاههای متقاضی تاسیس رشته های تحصیلی جدیدد و تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی از مهمترین اهداف راه اندازی مرکز فناوریهای نو در دانشگاه آزاد اسلامی کشور است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور در ادامه با اشاره به فعالیت 30 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی کشور بیان داشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کشور معادل 64 هزار نفر خواهد شد.

جاسبی با بیان این که دانشگاه آزاد اسلامی بخشی از تاریخ انقلاب است گفت: امروز دیگر کسی نمی تواند دانشگاه آزاد اسلامی را از تاریخ انقلاب و صحنه اجتماعی کشور حدف کند.

وی با اشاره به عمر 30 ساله دانشگاه آزاد اسلامی در کشور افزود: دانشگاه آزاد اسلامی تواانسته با پشت سر گذاشتن دهه تثبیت، دهه توسعه و دهه کیفیت امروز با قدرتی مثال زدنی و پشتوانه علمی قوی پا به دهه چهارم که همان دهه رقابت است گذاشته و خود را آماده رقابت با دانشگاه های مطرح دنیا کند.