وداع سپاهان با یک برد شیرین/ زردپوشان قهرمان هندبال آسیا را شکست دادند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دمام عربستان، روز پنجم و پایانی از مرحله گروهی رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا امروز پنجشنبه با برگزاری یک دیدار در سالن هندبال ورزشگاه دمام آغاز شد که طی آن فولاد مبارکه سپاهان ایران برابر السد لبنان با نتیجه 25 بر 23 به پیروزی دست یافت.

بدین ترتیب تیم سپاهان که پس از شکست روز سه‌شنبه برابر الاهلی امارات، از گردونه رقابت‌ها کنار رفته بود، با یک پیروزی ارزشمند با این رقابت‌ها وداع کرد.

ذوب‌آهن اصفهان، دیگر نماینده هندبال کشورمان در مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا ساعت 20 امشب به وقت محلی به مصاف تیم الخلیج عربستان، میزبان مسابقات می‌رود.

برنامه ادامه دیدارهای روز پایانی از مرحله گروهی مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* الاهلی قطر - الفحیحل کویت، ساعت 16، ورزشگاه دمام

* مظهر عربستان - الاهلی امارات، ساعت 18، ورزشگاه دمام