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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

لیگ دسته اول ووشو با برتری قم، لرستان و "شینگ یی چوان" آغاز شد

لیگ دسته اول ووشو با برتری قم، لرستان و "شینگ یی چوان" آغاز شد

اولین دوره رقابت‌های ووشوی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه با برتری تیم‌های لرستان، قم و "شینگ یی چوان" آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات پنج تیم لرستان، خراسان رضوی، "شینگ یی چوان"، قم و مرکزی در یک گروه به صورت دوره‌ای به رقابت خواهند پرداخت.

امروز پنجشنبه رقابت‌های ووشوی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در هفته‌های اول و دوم پیگیری شد که طی آن در هفته اول لرستان مقابل خراسان رضوی به برتری 7 بر 4 دست پیدا کرد و شینگ یی چوان در یک مبارزه نزدیک با نتیجه 7 بر 6 قم را شکست داد. در هفته دوم هم تنها یک بازی انجام شد که طی آن تیم قم با نتیجه 10 بر 2 موفق به شکست خراسان رضوی شد.

بدین ترتیب در پایان هفته دوم مسابقات ووشوی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور تیم‌های هیئت ووشوی قم، هیئت ووشوی لرستان و "شینگ یی چوان" هر کدام با سه امتیاز و تفاضل متفاوت عناوین اول تا سوم جدول را در اختیار دارند.

کد مطلب 1462099

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