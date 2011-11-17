لیگ دسته اول ووشو با برتری قم، لرستان و "شینگ یی چوان" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات پنج تیم لرستان، خراسان رضوی، "شینگ یی چوان"، قم و مرکزی در یک گروه به صورت دوره‌ای به رقابت خواهند پرداخت.

امروز پنجشنبه رقابت‌های ووشوی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در هفته‌های اول و دوم پیگیری شد که طی آن در هفته اول لرستان مقابل خراسان رضوی به برتری 7 بر 4 دست پیدا کرد و شینگ یی چوان در یک مبارزه نزدیک با نتیجه 7 بر 6 قم را شکست داد. در هفته دوم هم تنها یک بازی انجام شد که طی آن تیم قم با نتیجه 10 بر 2 موفق به شکست خراسان رضوی شد.

بدین ترتیب در پایان هفته دوم مسابقات ووشوی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور تیم‌های هیئت ووشوی قم، هیئت ووشوی لرستان و "شینگ یی چوان" هر کدام با سه امتیاز و تفاضل متفاوت عناوین اول تا سوم جدول را در اختیار دارند.