500 نمایشگاه کتاب در مدارس قزوین برپا می شود

جعفر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امروزه شاخص اقتدار یک کشور دانایی و آگاهی مردم آن کشور است و ملتهایی که در این راه گام برداشته اند توانسته اند حرفی برای گفتن در اقتصاد و سیاست هم داشته باشند.

وی افزود: با توجه به سابقه دیرین کشورمان در تاریخ و فرهنگ امروز هم دانایی محوری در راس برنامه ریزی مسئولان ارشد کشور قرار گرفته و تعیین هفته کتاب بیانگر اهمیت مطالعه ودانش در سطوح مختلف کشور است.

حبیبی تصریح کرد: موضوع کتاب و کتابخوانی از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردار است و اگر بخواهیم به سمت دانش محوری حرکت کنیم باید این هفته فرصتی برای برنامه ریزی مدون و اصولی و گام برداشتن در مسیر افزایش سرانه مطالعه در سطوح مختلف باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: خوشبختانه در چند سال گذشته برای ترویج فرهنگ مطالعه اقدامات ارزشمندی انجام شده و با هماهنگی و همکاری موثر با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان توانستیم با تجهیز کتابخانه‌ مدارس استان موضوع کتاب و کتاب خوانی را در سطح مطلوبی مطرح کنیم.

وی گفت: افتتاح 500 نمایشگاه در500 مدرسه حرکت ارزشمندی است که می تواند به ترویج فرهنگ مطالعه در میان دانش آموزان و نوجوانان کمک کند.

حبیبی به نقش کتاب در عصر رسانه های مجازی و دنیای دیجیتال هم اشاره کرد و گفت: کتاب با جذابیت و کارآیی که دارد در عصر حاضر هم می تواند در این میدان با رقیبان نوین خود رقابت کند اما آنچه می تواند به کمک کتاب بیاید سوق دادن جوانان به مطالعه کتاب در همه اوقات است و اگر بتوانیم ارتباط مستمر دانش آموزان با کتب مفید را فراهم کنیم

در این عرصه موفق خواهیم شد.

این مسئول بیان کرد: امیدواریم دانش آموزان هم در دوران تحصیلی خود تنها به به مطالعه کتاب های درسی علاقمند نباشند بلکه در کنار درس خود مطالعه کتابهای غیر درسی را فراموش نکنند و با کتاب بیشتر مانوس شوند.

حبیبی تصریح کرد: خوشبختانه سرانه مطالعه در مدارس استان رشد خوبی داشته و در مقطع ابتدایی 16 درصد، دوره راهنمایی 10 درصد و دوره متوسطه 10 درصد رشد مطالعه را شاهد هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین نهادینه شدن فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در استان را در گرو همکاری همه دستگاههای اجرایی دانست و یادآورشد: همه دستگاه‌ها باید در نهضت کتاب خوانی مشارکت جدی داشته باشند تا با عزمی ملی و همگانی فرهنگ مطالعه در میان گروههای مختلف مردم نهادینه شود.