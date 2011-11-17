لوح فشرده جامع الاحادیث ۵/۳ تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ارتباطات مرکز نور از تولید نسخه جدید لوح فشرده فرهنگ جامع روایات پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) با عنوان "جامع الاحادیث ۵/۳" خبر داد و گفت: این لوح فشرده با افزایش متن ۳۴ عنوان کتاب در قالب ۱۷۹ جلد به زودی در دسترس محققان و پژوهشگران قرار می‌گیرد.



اکبر پوست چیان ادامه داد: لوح فشرده "جامع الاحادیث ۵/۳"، حاوی متن کامل ۴۲۷ عنوان کتاب در ۱۱۴۲ جلد از منابع روایی شیعه به همراه ترجمه و شرح می‌باشد که به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی عرضه شده است.



وی با اشاره به اینکه این لوح فشرده نسخه تکمیل شده جامع الاحادیث (۳) می‌باشد، ادامه داد: در نسخه پیشین کاربران و محققان با ۳۹۳عنوان کتاب در قالب ۹۶۳ جلد کتاب و از امکانات محدودتری برخوردار بودند که در نسخه جدید سعی شده است علاوه بر تنوع ابزار پژوهشی به منابع و غنای آن افزوده شود.



پوست چیان به معرفی موضوعات این لوح پرداخت و گفت: ادعیه و زیارات، اخلاق، تاریخ، تفسیر، جوامع حدیثی، فقه، فضائل، کلام و رجال همراه با مشاهده ترجمه‌ها و شروح در کنار متن کتاب اصلی از جمله مطالب این نرم افزار مذهبی است.



وی بیان داشت: بازسازی سند احادیث اربعه و وسائل الشیعه مشتمل بر؛ تحویل، تعلیق، عطف، ضمیر از جمله موارد افزوده شده این نسخه می‌باشد.



مدیر ارتباطات مرکز نور در بخش دیگری از سخنان خود به قابلیت‌های لوح فشرده جامع الاحادیث اشاره کرد و افزود: جستجو از طریق ریشه کلمات، جستجوی ساده و پیشرفته در متون برنامه، ساده سازی محیط، جستجو (ارائه جستجوی همزمان ترکیبی، الگو و ریشه)، دسترسی به تفسیر آیات در دامنه احادیث عرضه شده از قابلیت‌های پژوهشی این لوح است.



وی ارائه اطلاعاتی ارزشمند درباره کتب، مولفان و نسخه‌شناسی متون برنامه را از دیگر بخش‌های این لوح دانست و افزود: کاربران می‌توانند ذخیره دامنه‌های تعریف شده از سوی خود را در سه محیط "نمایش، جستجو و آیات در کتب"، همچنین متن کامل ۱۰ دوره لغت نامه عربی و فارسی در ۶۲ جلد با قابلیت جستجو را در این لوح فشرده در دسترس داشته باشند.