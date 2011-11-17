5 هزار توپ فوتبال بین مدارس لرستان توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی کلانتری‌فرد در این رابطه اظهار داشت: تعداد 5 هزار عدد توپ فوتبال برای تقویت اموال ورزشی مدارس بین آموزشگاه‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه استان توزیع می شود.

وی ادامه داد: همچنین هفته جاری به منظور اجرای طرح طناورز 5 هزار طناب بین آموزشگاه‌های استان توزیع شده است.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان همچنین از اعزام تیم‌های فوتسال و والیبال دانش‌آموزان لرستان به مسابقات کشوری خبر داد و گفت: چهارشنبه آینده تیم فوتسال دانش‌آموزی لرستان در هفته سوم لیگ برتر دانش‌آموزی کشور برای رقابت با تیم کرمان به این شهر اعزام می شود.

کلانتری‌فرد افزود: همچنین تیم والیبال دانش‌آموزی لرستان که در دور اول صدرنشین گروه A مسابقات دانش‌آموزی کشور شد، برای برگزاری دور دوم به تهران اعزام خواهد شد.

