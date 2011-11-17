به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش زینی‌وند که در مرکز ناشنوایان تربیت(2) آموزش و پرورش ناحیه‌دو خرم‌آباد تحصیل می‌کند به عضویت تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان درآمد و به همراه این تیم عازم مسابقات جهانی شد.

این رقابت‌ها در شهر "اوربرو" سوئد برگزار می‌شود و تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان با تیم‌های بلغارستان، نروژ و سوئیس هم‌گروه است.

اسامی تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان شامل سیاوش زینی‌وند، علی‌اصغر محبوبی‌جوشقان، رضا رجائی‌نژاد، علی‌اکبر احمدوند، رضا سلیمی‌هیزجی، مظاهر شیرزاد، مصطفی رحیم‌فر دوستی‌نژاد، مرتضی عباسی، احمدرضا رضائی، مصطفی حیدری ‌بندرآبادی، اکبر صادقی‌ سروکلائی و ایمان محبی‌آبکنار است.