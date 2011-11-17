غرفه تخصصی تمبر در اولین نمایشگاه چاپ و تبلیغات البرز برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه چاپ، نشر، تبلیغات و لوازم اداری در استان البرز با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و اداره ارشاد شهرستان کرج برگزار شده است.

همچنین اداره کل پست استان البرز در این نمایشگاه حضور پرنگی دارد و با برپایی غرفه تخصصی تمبر در این زمینه وارد عمل شده است.

نمایشگاه چاپ، نشر، تبلیغات و لوازم اداری در استان البرز تا 27 آبان ماه سال جاری ادامه دارد ضمن اینکه این نمایشگاه از ساعت 10 صبح الی 18 روزهای برگزاری برپا است.

نمایشگاه یادشده در موسسه گلستان گلشهر کرج واقع در میدان امام افتتاح شد ضمن اینکه اداره کل پست استان البرز تنها شرکت کننده دولتی در بین غرفه داران نمایشگاه بود.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، جمعی از مسئولان ذیربط استانی حضور داشتند.

بازدید دانش آموزان ابتدایی از مرکز مکانیزه اداره کل پست استان البرز

دانش آموزان مدرسه ابتدایی نخبگان دانش کرج از مرکز مکانیزه اداره کل پست استان البرز بازدید کردند و پست البرز در این زمینه همکاری کرده است.

به این ترتیب، دانش آموزان مقطع سوم و چهارم ابتدایی مدرسه نخبگان دانش کرج از نزدیک با فرایند پستی در مرکز مکانیزه این اداره کل آشنا شدند.