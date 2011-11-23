تولید موشک های ایرانی با هدف مقابله با اسرائیل/ اسرائیل در دوران انتحار

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در واکنش به تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی در قبال ایران اظهار داشت: موضع گیری هایی از این دست، خاص دوران انتحار دولت هاست، رژیم صهیونیستی با توجه به اوضاع خاورمیانه و بیداری اسلامی در مصر، اردن و سایر کشورهای اسلامی در شرایط انتحار قرار دارد.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با موضع گیری هایی از این دست علیه ایران به دنبال ایجاد فضای حیاتی برای خود در منطقه است تصریح کرد: زمامداران عرب که اصلی ترین طرفداران اسرائیل در منطقه هستند در قبال حفظ حکومت هایشان حاضرند با اغماض در موضع گیری های سیاسی خود انرژی جوانان عرب را در مخالفت با رژیم صهیونیستی محدود نکنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مقابله با رژیم صهیونیستی است افزود: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای این استراتژی تولید موشک های با برد بیش از 2000 کیلومتر را از دستور کار خود خارج کرده و تولید موشک هایی با هدف دفاع منطقه ای در برابر اسرائیل و کشور هایی که پایگاه منطقه خود را در اختیار متجاوزان قرار دهند را در دستور کار خود دارد.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی تلاش دارد که جامعه بین الملل را به سمت جنگ با ایران سوق دهد افزود: نوع توان نظامی جمهوری اسلامی بسیار متفاوت با کشورهایی است که طی دهه اخیر مورد تهاجم قرار گرفته اند این کشورها به خاطر ضعف نظام سیاسی و قوای نظامی خود طعمه آمریکا شدند.

فلاحت پیشه با اشاره به اینکه صهیونیست ها نگرانند که تحولات منطقه آن ها را به سمت سراشیبی سقوط پیش ببرد گفت: در کشوری مانند سوریه که جریان معارض و دولت در برابر هم صف بندی کرده اند هر دو طرف علی رغم اختلافات در برخورد با رژیم صهیونیستی هم عقیده هستند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی از شکل گیری خاورمیانه جدید بر خلاف نقشه ها و پیش بینی های این رژیم می ترسد و تلاش می کند با تهدید ایران مسیر تحولات را منحرف کند.

فلاحت پیشه اظهار داشت: کشورهای غربی هم از سیاست های اسرائیل در منطقه نگران هستند، اوباما و سران کشورهای غربی اعلام کردند از جاه طلبی های رژیم صهیونیستی بسیار نگرانند.

وی در پایان تاکید کرد: حفظ و تقویت آمادگی دفاعی قوای نظامی کشور باید در بلند مدت در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داشته باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر مقامات رژیم صهیونیستی از حادثه انفجار زاغه مهمات سپاه در هفته گذشته ابراز خوشحالی کرده و اظهار امیدواری کردند که حوادپی از این دست باز هم در ایران اتفاق بیافتد.

مقامات این رژیم همچنین در اظهار نظری تعجب آور اعلام کردند که به خاطر رعایت "اخلاق" مجبور به حمله به ایران هستند.