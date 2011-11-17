تبلیغ دین باید متناسب با ذائقه جوانان باشد

به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام صفرعلی مرادی قبل از ظهر پنج شنبه در همایش بزرگ مبلغان ویژه روحانیون اعزامی به رده‌های سپاه پاسداران که در سالن اجتماعات مدرسه علمیه دارالشفاء برگزار شد‏، اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص و تهاجم فرهنگی دشمن و استفاده از ابرازهای تهاجمی برای ضربه زدن به کشور، امر مهم تبلیغ همواره نیازمند بازنگری است.



وی گفت: امروزه نمی‌توان به روش سنتی و قدیمی تبلیغ کرد بنابراین باید یک مبلغ همیشه به روز و در روش‌های تبلیغی خود بازنگری داشته باشد.



مسئول اداره امور روحانیون نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه تبلیغ باید متناسب با ذائقه جوانان و نوجوانان جامعه باشد، افزود: مبلغان باید جوابگوی شبهات موجود در جامعه که این شبهات توسط رسانه‌های خارجی و ابزارهای موجود ایجاد شده باشند.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی از مبلغان مأموریت تبلیغ برای رده‌های سپاه دارند ولی این کار را در حاشیه‌ کاری خود قرار می‌دهند و به کارهای جانبی خود می‌پردازند.



مرادی با بیان اینکه احکام باید برای مخاطبان با همان مهارت و شیوه خاص خود بیان شود، اضافه کرد: برخی از مبلغان این کار را به دور از شأن خود می‌دانند و از این کار خودداری می‌کنند.



اغلب جوانان ایران مقلد رهبر انقلاب هستند



مسئول اداره امور روحانیون نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه جوانان کشور اکثراَ مقلد مقام معظم رهبری هستند، ابراز داشت: مبلغان در فعالیت تبلیغی خود نیز باید به سخنان و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز بپردازند.



وی با بیان اینکه مبلغان باید با توجه به شرایط مکانی که اعزام می‌شوند سخنرانی کنند، اظهار داشت:‌ اختصار در بیان، تجربه نگاری، ثبت گزارش از وضعیت پادگان از دیگر موارد مهم و ضروری است که یک مبلغ باید رعایت کند.

