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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۵

موسی‌پور:

خروجی دانشگاه‌ها باید تربیت نیروهای مومن باشد

خروجی دانشگاه‌ها باید تربیت نیروهای مومن باشد

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم گفت: خروجی و محصول دانشگاه‌ها باید تربیت نیروهایی مؤمن، ارزشی و همسو با اهداف انقلاب و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در دیدار رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با وی، با اشاره به لزوم تحول در دانشگاه‌های کشور، اظهار داشت: خروجی و محصول دانشگاه‌ها باید تربیت نیروهایی مؤمن، ارزشی و همسو با اهداف انقلاب و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و بدین منظور باید در سه زمینه متن، کادر و ساختار در دانشگاه‌ها برنامه ریزی و تحول بر مبنای آرمان‌های تعالی انقلاب اسلامی باشیم.

وی با تاکید بر ضرورت بومی‌سازی و تحول در محتوا و متون درسی دانشگاه‌های کشور بیان کرد: آنچه که امروز در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شود اغلب برگرفته از متون غربی و بیگانه با ارزش‌های بومی و اسلامی است.
 
استاندار قم افزود: با توجه به پشتوانه فکری و علمی مناسب و وجود متون غنی درسی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی در کشور، باید با برنامه‌ریزی اصولی به سمت جایگزینی منابع علمی و حذف کامل متون مبتنی بر جهان بینی‌های مادی و غیر الهی از دانشگاه‌ها حرکت کرد.

موسی‌پور با اشاره به وجود ظرفیت‌های مختلف علمی و دانشگاهی در کشور، ‌ تحول اساسی در دانشگاه‌ها را مستلزم تحول در علوم انسانی دانست و افزود: تمام مجموعه‌های دخیل در امور فرهنگی و دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، باید با همکاری و تعامل و همفکری در راستای رفع نیاز‌ها و دغدغه‌های نظام اسلامی در این بخش گام برداشته و زمینه تحول و اسلامی شدن دانشگاه‌ها را فراهم کنند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به نیازهای فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تصریح کرد: ایجاد فضای معنوی و ارزشی در محیط‌های دانشجویی، علاوه بر کمک به پیشرفت‌های علمی و معنوی دانشجویان، در اشاعه و گسترش مسائل فرهنگی و ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه موثر خواهد بود.

استاندار قم با اشاره به اهمیت سازمان بسیج اساتید گفت: بسیج اساتید ظرفیتی مطمئن و قابل اتکا برای تحقق دانشگاه در تراز نظام اسلامی است که در آن جوشش علمی و جهش‌های بلند برای فتح قله‌های علم و دانش با تکیه بر ارزش‌های دینی و اهداف انقلابی هر چه بیشتر جلوه کند.

در ابتدای این دیدار دکتر صلاحی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های این سازمان ارائه کرد.
کد مطلب 1462113

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