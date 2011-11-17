به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در دیدار رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با وی، با اشاره به لزوم تحول در دانشگاه‌های کشور، اظهار داشت: خروجی و محصول دانشگاه‌ها باید تربیت نیروهایی مؤمن، ارزشی و همسو با اهداف انقلاب و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و بدین منظور باید در سه زمینه متن، کادر و ساختار در دانشگاه‌ها برنامه ریزی و تحول بر مبنای آرمان‌های تعالی انقلاب اسلامی باشیم.

وی با تاکید بر ضرورت بومی‌سازی و تحول در محتوا و متون درسی دانشگاه‌های کشور بیان کرد: آنچه که امروز در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شود اغلب برگرفته از متون غربی و بیگانه با ارزش‌های بومی و اسلامی است.



استاندار قم افزود: با توجه به پشتوانه فکری و علمی مناسب و وجود متون غنی درسی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی در کشور، باید با برنامه‌ریزی اصولی به سمت جایگزینی منابع علمی و حذف کامل متون مبتنی بر جهان بینی‌های مادی و غیر الهی از دانشگاه‌ها حرکت کرد.



موسی‌پور با اشاره به وجود ظرفیت‌های مختلف علمی و دانشگاهی در کشور، ‌ تحول اساسی در دانشگاه‌ها را مستلزم تحول در علوم انسانی دانست و افزود: تمام مجموعه‌های دخیل در امور فرهنگی و دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، باید با همکاری و تعامل و همفکری در راستای رفع نیاز‌ها و دغدغه‌های نظام اسلامی در این بخش گام برداشته و زمینه تحول و اسلامی شدن دانشگاه‌ها را فراهم کنند.



وی با تاکید بر لزوم توجه به نیازهای فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تصریح کرد: ایجاد فضای معنوی و ارزشی در محیط‌های دانشجویی، علاوه بر کمک به پیشرفت‌های علمی و معنوی دانشجویان، در اشاعه و گسترش مسائل فرهنگی و ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه موثر خواهد بود.



استاندار قم با اشاره به اهمیت سازمان بسیج اساتید گفت: بسیج اساتید ظرفیتی مطمئن و قابل اتکا برای تحقق دانشگاه در تراز نظام اسلامی است که در آن جوشش علمی و جهش‌های بلند برای فتح قله‌های علم و دانش با تکیه بر ارزش‌های دینی و اهداف انقلابی هر چه بیشتر جلوه کند.



در ابتدای این دیدار دکتر صلاحی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های این سازمان ارائه کرد.