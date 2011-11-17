نخستین همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که امروز پنجشنبه در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار می شود، آیت الله مهدوی کنی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و رئیس مجلس خبرگان رهبری به عنوان سخنران ویژه شرکت خواهد کرد.

آیت الله علم الهدی و دکتر علی اکبر ولایتی سخنرانان دیگر این همایش هستند .

در این همایش قرار است گزارشی از آغاز به کار ستاد مرکزی جبهه متحد اصولگرایان ارائه شود.



بر اساس اطلاعیه روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان کار عملی ستاد‌های این جبهه از اوایل آبان شروع شده، مجامع، واحدها و کمیته ها نیز شکل گرفته است و در همایش امروز جبهه متحداصولگرایان فعالیت بیرونی ستاد کلید خواهد خورد.

اخبار تکمیلی از این همایش متعاقبا منتشر می شود.



