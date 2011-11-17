  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۲

دقایقی پیش در تهران؛

نخستین همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان آغاز شد

نخستین همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان آغاز شد

نخستین همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان با «شعار بصیرت و وحدت در سایه ولایت» دقایقی پیش در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که امروز پنجشنبه در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار می شود، آیت الله مهدوی کنی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و رئیس مجلس خبرگان رهبری به عنوان سخنران ویژه شرکت خواهد کرد.

آیت الله علم الهدی و دکتر علی اکبر ولایتی سخنرانان دیگر این همایش هستند .

در این همایش قرار است گزارشی از آغاز به کار ستاد مرکزی جبهه متحد اصولگرایان ارائه شود.
 
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان کار عملی ستاد‌های این جبهه از اوایل آبان شروع شده، مجامع، واحدها و کمیته ها نیز شکل گرفته است و در همایش امروز جبهه متحداصولگرایان فعالیت بیرونی ستاد کلید خواهد خورد.

اخبار تکمیلی از این همایش  متعاقبا منتشر می شود.


 

کد مطلب 1462114

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها