اعتیاد نیمی از کارآیی انسان را از بین می برد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حیدری پیش از ظهر پنج شنبه در دومین روز از نخستین همایش ملی "نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی" که در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برگزار شد، ادامه داد: رنج آور است که جوانان معتاد و بزهکار را در صحن و سرای جامعه دیده شده، دست روی دست گذاشته شود و به تماشا و تأسف خوردن به وضع آنها بسنده شود.
وی افزود: مصرف تنها یک بار از ماده مخدر حشیش زیانی برابر با یک صرع بزرگ و تخریب بخشی از سلولهای مغزی را برای فرد مصرف کننده به همراه دارد.
20 تا 30 درصد دانشجویان بر این اعتقادند که یک بار مصرف مواد مخدر اعتیادآور نیست
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن یادآور شد: طبق آمار و اطلاعات به دست آمده، 20 تا 30 درصد دانشجویان بر این اعتقادند که یک بار مصرف مواد مخدر اعتیادآور نیست.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن اضافه کرد: اکنون پس از تماشای بخشی از این تابلوی دردآور، همه پژوهشگران، اعم از قضات و استادان را باید به اندیشه درباره درمانگری این دردهای اجتماعی و فرهنگی فراخواند.
وی تصریح کرد: به بیان دانشمندان حوزه علوم روانشناسی هر انسان دارای چهار حس مسلم است که اولین آنها حس کنجکاوی عنوان شده و پدیدآورنده علوم و دانشهای بشری است؛ حس نیکی که خالق اخلاق و تکیه گاه انسان در کارهای نیک است نیز دومین حس انسانی است.
این استاد دانشگاه افزود: سومین مورد، حس زیبایی است که هنر را متجلی می سازد و حس چهارمی که برای انسان کشف شده، تمام شئون برتر بشر را برگرفته از سرچشمه موجودی برتر می داند.
وی بیان داشت: حس چهارمی که در کنار سه حس دیگر مورد قبول همگان واقع شده حس مذهبی است و جوانان می توانند بسیاری از مشکلات و ترسهای خود را از طریق تقویت این حس برطرف کنند.
نخستین همایش ملی "نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی" از صبح روز چهارشنبه با حضور هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، قائم مقام حوزه پیشگیری قوه قضاییه، جمعی از دانشجویان و اساتید در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد رودهن برگزار شده و برخی از مسئولان قوه قضائیه و دانشگاه آزاد تقدیر شدند.
در اولین روز این همایش ملی، پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز قرائت شد.
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