اعتیاد نیمی از کارآیی انسان را از بین می برد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حیدری پیش از ظهر پنج شنبه در دومین روز از نخستین همایش ملی "نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی" که در سالن آمفی ‏تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برگزار شد، ادامه داد: رنج ‏آور است که جوانان معتاد و بزهکار را در صحن و سرای جامعه دیده شده، دست روی دست گذاشته شود و به تماشا و تأسف خوردن به وضع آنها بسنده شود.

وی افزود: مصرف تنها یک بار از ماده مخدر حشیش زیانی برابر با یک صرع بزرگ و تخریب بخشی از سلولهای مغزی را برای فرد مصرف‏ کننده به همراه دارد.

20 تا 30 درصد دانشجویان بر این اعتقادند که یک بار مصرف مواد مخدر اعتیادآور نیست

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن یادآور شد: طبق آمار و اطلاعات به دست آمده، 20 تا 30 درصد دانشجویان بر این اعتقادند که یک بار مصرف مواد مخدر اعتیادآور نیست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن اضافه کرد: اکنون پس از تماشای بخشی از این تابلوی دردآور، همه پژوهشگران، اعم از قضات و استادان را باید به اندیشه درباره درمانگری این دردهای اجتماعی و فرهنگی فراخواند.

وی تصریح کرد: به بیان دانشمندان حوزه علوم روانشناسی هر انسان دارای چهار حس مسلم است که اولین آنها حس کنجکاوی عنوان شده و پدیدآورنده علوم و دانشهای بشری است؛ حس نیکی که خالق اخلاق و تکیه ‏گاه انسان در کارهای نیک است نیز دومین حس انسانی است.

این استاد دانشگاه افزود: سومین مورد، حس زیبایی است که هنر را متجلی می ‏سازد و حس چهارمی که برای انسان کشف شده، تمام شئون برتر بشر را برگرفته از سرچشمه موجودی برتر می ‏داند.

وی بیان داشت: حس چهارمی که در کنار سه حس دیگر مورد قبول همگان واقع شده حس مذهبی است و جوانان می ‏توانند بسیاری از مشکلات و ترسهای خود را از طریق تقویت این حس برطرف کنند.

نخستین همایش ملی "نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی" از صبح روز چهارشنبه با حضور هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، قائم مقام حوزه پیشگیری قوه قضاییه، جمعی از دانشجویان و اساتید در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد رودهن برگزار شده و برخی از مسئولان قوه قضائیه و دانشگاه آزاد تقدیر شدند.

در اولین روز این همایش ملی، پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز قرائت شد.