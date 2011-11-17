هدایتگری امام خمینی(ره) عامل اصلی آزادسازی سوسنگرد بود

مهدی رحیم آبادی در حاشیه مراسم بزرگداشت سالروز آزاد سازی سوسنگرد درگفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: سال دوم دفاع مقدس به دلیل خلع بنی صدر از قدرت وایجاد ثبات سیاسی درکشور و همچنین و رود نیروهای مردمی درجنگ یعنی تشکیل سپاه وبسیج در آزادسازی مناطق اشغالی تاثیر عمده ای داشت.

وی افزود: استراتژی که امام(ره) برای این سال تعیین کرده بود آزادسازی ماطق اشغالی واستراتژیک جبهه های جنوب از دست عراق با اتکا به تواناییهای مردم، سپاه و ارتش بود برهمین اساس در این سال عملیاتهای زیادی صورت گرفت که آزادسازی سوسنگرد نیز در قالب همین عملیاتها بود.

معاون تبلیغات ادره کل حفظ ونشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی تصریح کرد: منطقه سوسنگرد وحمیدیه پل ارتباطی رزمندگان با اهواز محسوب می شد ودر آن زمان این منطقه تاثیر عمده ای برآزادسازی اهواز داشت وتصرف این منطقه می توانست ضربه محکمی برارتش عراق وارد کند.

وی بیان کرد: رزمندگان اسلام با آزادی سازی جاده حمیدیه سوسنگرد توانستند زمینه آزادسازی سایر مناطق اشغالی رافراهم کنند به گونه ای که آزادسازی سوسنگرد و حمیدیه پلی برای پیروزی رزمندگان درآزادسازی خرمشهر واهوازبود.

معاون تبلیغات و اطلاع رسانی اداره کل حفظ ونشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی آزادساری اهواز وخرمشهر را از اهداف استراتژیک عملیات آزادسازی سوسنگرد خواند و گفت: این عملیات استراتژی جنگی صدام ونقشه های او را درهمان سالهای نخستین جنگ عقیم گذاشت.

وی یادآورشد: گرامیداشت آزادسازی سوسنگرد، گرامیداشت ترسیم نقش راهیردی امام (ره) در خلق حماسه آزادسازی سوسنگرد است.