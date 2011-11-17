به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشکار استان البرز در زمینه رشته های مختلف ورزشی و با همکاری بخشهای مربوطه برگزار خواهد شد.

به این ترتیب، قهرمانان ورزشکار رشته های شنا، اسکی، تنیس روی میز، بدمینتون، ژیمناستیک، فوتسال، شطرنج، دوومیدانی، ورزش های زورخانه ای، تیراندازی در سطوح مربوطه تجلیل می شوند.

این سطوح شامل سطوح دانش آموز، مربیان، سرپرستان عضو تیمهای منتخب ورزشی استان، مسئولان انجمنهای ورزشی و عوامل کاروانهای ورزشی می شوند.

این افراد در مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان کشور حائز رتبه های اول تا سوم شده اند و در دو گروه کلی دختران و پسران تجلیل خواهند شد.

مراسم مربوط به پسران روز یک شنبه مورخ 29 آبان ماه سال جاری از ساعت 14تا17 برگزار می شود ضمن اینکه مراسم مربوط به دختران نیز روز دوشنبه مورخ 30 آبان ماه سال جاری از ساعت 14تا17 برگزار خواهد شد.

مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی استان البرز در آدرس کرج، رجایی شهر، بلوار موذن، کانون شهید فهمیده برگزار خواهد شد.

همچنین در این زمینه، تعداد پسران140نفر و تعداد دختران نیز۱۶۰ نفر است.