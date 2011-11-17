خروجی جشنواره غدیر به اهداف توحیدی و اسلامی منتهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی فرهنگی هنری قربان تاغدیر، اظهار داشت: باید با سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع خروجی و حاصل کار برگزاری این جشنواره به اهداف مورد نظر برسد.

وی قربان تا غدیر را دو واقعه تاریخ ساز و ماندگار در دنیای اسلام دانست و افزود: این واقعه ماندگار باید با استفاده از اشکال مختلف و ناب هنری تبیین شود.

رشید غدیر را معرفی اندیشه وفرهنگ امامت دانست و اظهار داشت: ولایت فقیه حاصل تفکر ناب غدیر است.

وی با بیان اینکه غدیر خم چکیده تمام ادیان الهی است، افزود: نباید غدیر را منحصر به مذهب و ایدئولوژی خاصی دانست، چون غدیر روز اکمال دین و نقطه کمال ادیان الهی است و همگان حق دارند از حقیقت اهل بیت(ع) برای رشد و بالندگی جوامع و ملت هایشان استفاده کنند.

رشید با بیان اینکه عده ای با کج سلیقگی ها و کج فکری ها غدیر را منحصر به شیعیان می دانند و ادیان الهی را در کانون بزرگ ولایت و امامت قرار نمی دهند، یادآور شد: خروجی اینگونه جشنواره ها باید تبیین و تحقق درست ارزش های اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه باید تبیین درستی از واقعیت تاریخی غدیر داشته باشیم، تصریح کرد: رسالت انبیا و مجموعه ارزشهای اسلامی، انسانی و توحیدی باید در این جشنواره متبلور شود.

رشید در ادامه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی استان اشاره کرد وبیان داشت: این استان با وجود حوزه های علمیه با قدمت 700 ساله و وجود مراکز متعدد فرهنگی ودانشگاهی به عنوان یک استان فرهنگی همواره مورد توجه بوده است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در این زمینه باید راه اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره ملی قربان تا غدیر پیگری ششود زیرا این آمادگی برای حمایتهای مادی و معنوی وجود دارد.

رشید در پایان خراسان جنوبی را امن ترین استان کشور دانست و یادآور شد: به دلیل هویت دینی و فرهنگی مردم استان و نیز وجود سنت های معتبرحسنه ای که دارای ریشه های توحیدی است، به عنوان استان معرفی شده و باید این امنیت در استان پایدار شود.