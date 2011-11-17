بان کی مون خادم قدرتهای بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار،حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: گزارش جدید بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درباره قطعنامه 1701 مغالطه کاری شدید و مغایر با واقعیات موجود است.

در این بیانیه آمده است: دبیر کل سازمان ملل بارها وابستگی خود را به غربی ها نشان داده است زیرا آنها وی را سرکار آورده اند و دبیر کل به جای کوشش برای تحقق صلح فراگیر در جهان سیاستهای آنها را پیاده می کند.

حزب الله لبنان بیان کرد: این گزارش محکوم است و نشان دهنده این موضوع است که نهادهای بین المللی تحت سیطره کشورهای غربی و در راس آنها آمریکاست.

در این بیانیه ذکر شده است: این برای صلح جهانی خطرناک است و سبب می شود که قدرتهای زور گو حقوق ملتهایی جهان را سلب کنند.

شایان ذکر است "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود از اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت ضمن دستور به رییس جمهوری، نخست وزیر و فرمانده ارتش لبنان، خواستار ایفای نقش بیشتر ارتش این کشور برای اجرای مفاد قطعنامه 1701 شورای امنیت این سازمان در لبنان شده است.

وی در گزارش 27 صفحه ای اخیر خود حسب روال همیشگی و بدون احترام گذاشتن به بیانیه دولت لبنان، سلاح حزب الله را تهدیدی برای این کشور ارزیابی کرده و ضمن فراخوانی 'میشل سلیمان' رییس جمهور لبنان به تشکیل جلسات گفت و گوی ملی، گفت: این گفت وگوها در حداقل زمان ممکن برای تعیین استراتژی دفاعی ملی لبنان باید تشکیل شود.

بان کی مون همچنین از 'نجیب میقاتی' نخست وزیر لبنان خواست تا توافقات گذشته هیات گفت وگوهای ملی مبنی بر خلع سلاح فلسطینی ها در لبنان را اجرا کند.