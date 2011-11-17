ولایت پذیری بارزترین شاخصه آثار هنری نمایشگاه غدیر است

محمد مطهری فر در حاشیه نمایشگاه غدیر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: هدف از برگزاری جشنواره ملی غدیر و نمایش آثاربرگزیده این جشنواره در قالب یک نمایشگاه القای مفهوم وحدت و تاثیرپذیری از مقام شاخص ولایت حضرت علی (ع) بر مخاطبان است.

وی افزود: باتوجه به پیچیدگی مسائل جهان امروز و تاثیرگذاری شگرف زبان هنر برذهن و روح مخاطبان آثار هنری می توانند مهمترین ابزار برای القای وحدت طلبی و ولایت پذیری برجهانیان باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه جنبش بیداری اسلامی که در منطقه اتفاق افتاده نیاز به الگو دارد، گفت: حضرت علی (ع) که نامشان درآثار هنری نمایشگاه جشنواره ملی غدیر به بهترین وجه با نقشهای هنری زیبنده شده بهترین الگو در طول تاریخ برحکومت های اسلامی و انقلاب های مردمی است.

مطهری فر با بیان اینکه آثار هنری ارسالی به این جشنواره فاخر تر از آثار ارسالی به جشنواره بین الملی فرهنگ و هنر رضوی بوده است، افزود: این نمایشگاه می تواند تاثیر عمیقی درعرصه ملی و بین المللی برولایت پذیری و وحدت طلبی مخاطبان خود داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ایجاد یک فروشگاه برای فروش آثارهنری فاخر را پس از نمایشگاه از جمله حمایت مادی این نهاد از هنرمندان برگزیده شرکت کننده، دراین نمایشگاه عنوان کرد.