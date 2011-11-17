ولایت پذیری بارزترین شاخصه آثار هنری نمایشگاه غدیر است

محمد مطهری فر در حاشیه نمایشگاه غدیر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: هدف از برگزاری جشنواره ملی غدیر و نمایش آثاربرگزیده این جشنواره در قالب یک نمایشگاه القای مفهوم وحدت و تاثیرپذیری از مقام شاخص ولایت حضرت علی (ع) بر مخاطبان است.
وی افزود: باتوجه به پیچیدگی مسائل جهان امروز و تاثیرگذاری شگرف زبان هنر برذهن و روح مخاطبان آثار هنری می توانند مهمترین ابزار برای القای وحدت طلبی و ولایت پذیری برجهانیان باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه جنبش بیداری اسلامی که در منطقه اتفاق افتاده نیاز به الگو دارد، گفت: حضرت علی (ع) که نامشان درآثار هنری نمایشگاه جشنواره ملی غدیر به بهترین وجه با نقشهای هنری زیبنده شده بهترین الگو در طول تاریخ برحکومت های اسلامی و انقلاب های مردمی است.
مطهری فر با بیان اینکه آثار هنری ارسالی به این جشنواره فاخر تر از آثار ارسالی به جشنواره بین الملی فرهنگ و هنر رضوی بوده است، افزود: این نمایشگاه می تواند تاثیر عمیقی درعرصه ملی و بین المللی برولایت پذیری و وحدت طلبی مخاطبان خود داشته باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ایجاد یک فروشگاه برای فروش آثارهنری فاخر را پس از نمایشگاه از جمله حمایت مادی این نهاد از هنرمندان برگزیده شرکت کننده، دراین نمایشگاه عنوان کرد.
نظر شما