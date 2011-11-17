واعظان پیش از ایراد سخنرانی مطالعه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: واعظان و مداحان از بیان خرافه، خواندن اشعار دروغین و ضد دین و نقل خوابهای دروغین خودداری کنند .



وی با اشاره به برخی ویژگی‌ های روحانیان موثر اظهارداشت: روحانی موفق و موثر کسی است که از مردم، با مردم و در مردم باشد و از انجام هر رفتار و عملی که حاکی از تبعیض میان او و مردم باشد پرهیز کند .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر به ذکر پرهیزهای ضروری دربحث مداحی پرداخت و بیان کرد: مداحان و روحانیون دو قشر تاثیرگذار در هیئتهای مذهبی هستند که باید از مسائلی چون عوام زدگی، بی تفاوتی و خودپرستی به دور باشند .

وی سخن گفتن از نماز، اسرار نماز و زکات را از واجبات هر سخنرانی دانست و اظهار داشت: همچنین سخن گفتن از آیین همسرداری و مسائل مورد نیاز مردم بر منبرها نباید مورد غفلت مبلغین و واعظین قرار گیرد .

موسوی نیا، ولایت فقیه را سنگ زیربناى نظام جمهوری اسلامی ایران و عامل عزت و سربلندی امت مسلمان ایران و همچنین یاس و خواری دشمنان اسلام دانست و گفت: مسأله ولایت یکى از مهمترین مسائل جامعه اسلامى است که بر هر فرد مسلمان لازم است از آن اطاعت و در مدار آن حرکت کند .



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر به برگزاری گردهمایی بزرگ عاشورائیان با مشارکت این اداره کل در بوشهر خبر داد و گفت: گردهمایی بزرگ عاشورائیان استان بوشهر با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی استان پنج آذر ماه در سالن شهید آوینی بوشهر با سخنرانی حضرت آیت الله صفایی بوشهری برگزار می شود .

موسوی نیا افزود: در این گردهمایی، مسؤلان هیئتهای مذهبی، مداحان، اعضای انجمن اسلامی بازار و رسانه، کانون های فرهنگی تبلیغی، مراکز و موسسات قرآنی، مبلغان استان حضور خواهند داشت.