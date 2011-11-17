واعظان پیش از ایراد سخنرانی مطالعه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: واعظان و مداحان از بیان خرافه، خواندن اشعار دروغین و ضد دین و نقل خوابهای دروغین خودداری کنند.
وی با اشاره به برخی ویژگی های روحانیان موثر اظهارداشت: روحانی موفق و موثر کسی است که از مردم، با مردم و در مردم باشد و از انجام هر رفتار و عملی که حاکی از تبعیض میان او و مردم باشد پرهیز کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر به ذکر پرهیزهای ضروری دربحث مداحی پرداخت و بیان کرد: مداحان و روحانیون دو قشر تاثیرگذار در هیئتهای مذهبی هستند که باید از مسائلی چون عوام زدگی، بی تفاوتی و خودپرستی به دور باشند.
وی سخن گفتن از نماز، اسرار نماز و زکات را از واجبات هر سخنرانی دانست و اظهار داشت: همچنین سخن گفتن از آیین همسرداری و مسائل مورد نیاز مردم بر منبرها نباید مورد غفلت مبلغین و واعظین قرار گیرد.
موسوی نیا، ولایت فقیه را سنگ زیربناى نظام جمهوری اسلامی ایران و عامل عزت و سربلندی امت مسلمان ایران و همچنین یاس و خواری دشمنان اسلام دانست و گفت: مسأله ولایت یکى از مهمترین مسائل جامعه اسلامى است که بر هر فرد مسلمان لازم است از آن اطاعت و در مدار آن حرکت کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر به برگزاری گردهمایی بزرگ عاشورائیان با مشارکت این اداره کل در بوشهر خبر داد و گفت: گردهمایی بزرگ عاشورائیان استان بوشهر با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی استان پنج آذر ماه در سالن شهید آوینی بوشهر با سخنرانی حضرت آیت الله صفایی بوشهری برگزار می شود.
موسوی نیا افزود: در این گردهمایی، مسؤلان هیئتهای مذهبی، مداحان، اعضای انجمن اسلامی بازار و رسانه، کانون های فرهنگی تبلیغی، مراکز و موسسات قرآنی، مبلغان استان حضور خواهند داشت.
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