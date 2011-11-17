به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در مراسم تجلیل از خیرین دانشگاه پیام نور کرمان گفت: یکی از دستوراتی که در دین اسلام مورد تاکید قرار گرفته فراگیری علم توسط مسلمانان است.

وی با اشاره به لزوم ترویج علم آموزی و به کارگیری علم در جامعه گفت: ملاک ورود افراد به دانشگاه ها باید افزایش دانش و فراگیری علم باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تاکید بر لزوم پیشرفت هرچه بیشتر در زمینه های علمی بیان داشت: تا چند سال آینده ایران در این زمینه به رتبه های برتر دست خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه علم باید همراه با ایمان باشد، گفت: قدم گذاشتن در راه علم زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه می شود.

آیت الله جعفری با اشاره به اینکه دشمنان نظام همواره در صدد ضربه زدن به نظام هستند، گفت: باید با هوشیاری کامل در مقابل این حیله ها ایستادگی کرده و دشمنان را مانند همیشه مایوس کنیم.

وی با اشاره به دسیسه جدید دشمنان و طرح مسئله جنگ توسط رژیم صهیونیستی و سایر کشورها گفت: ملت غیور وهمیشه در صحنه ایران در مقابل دشمنان با تمام قوا مبارزه می کنند.

آیت الله جعفری با بیان اینکه فعالیتهای هسته ای ایران صلح آمیز است، گفت: با بررسیهای صورت گرفته صلح آمیز بودن این فعالیت ها برای همه مشخص شده است.

آیت الله جعفری گفت: مسئولان بعضی کشورها در حالی درباره صلح آمیز بودن انرژی هسته ای ایران صحبت می کنند که خودشان با سلاح های هسته ای باعث بروز جنایات فراوانی در جهان شده اند.

وی با اشاره به لزوم ایجاد وحدت هر چه بیشتر در بیان افراد جامعه گفت: تنها راهی که دشمنان را مایوس می کند افزایش بیش از پیش وحدت است.