کارگاه کاربردهای عملی RT-PCR در تحقیقات زیستی در پردیس کشاورزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی کاربردهای عملی RT-PCRدر تحقیقات زیستی در آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار می شود.

از محققان و دانشجویان با اطلاعات پایه در ژنتیک دعوت می شود در این گارگاه شرکت کنند و محورهای تئوری این کارگاه آموزشی نیز معرفی شده است.

محورهای تئوری در این زمینه شامل مواردی از قبیل اصول و اجزای RT-PCR نیمه کمی و کمی و طراحی پرایمر و پروب است.

کاربردهایReal-Time PCR (شناسایی و بیان ژن، سنجش تیتر پاتوژن، گروه بندی ژنوتیپ ها، شناسایی محصولات GMO، ارزیابی SNPs، HRM و ...) دیگر محور تئوری در این خصوص است.

متدولوژی نیز شامل مواردی از قبیل استخراج و ارزیابی کمیت و کیفیت RNA ، سنتز cDNA و ارزیابی تکثیر cDNA توسط RT-PCR نیمه کمی است.

آشنایی با دستگاه و محیط نرم افزاری Real-Time PCR، طرح آزمایش (آنالیز بیان ژن، آزمایش منحنی ذوب، تشخیص کیفی)، تعریف و آماده سازی واکنش Real-Time PCR و بیوانفورماتیک و آنالیز داده، دیگر موارد در این زمینه است.

این کارگاه 9 و 10 آذرماه سال جاری برگزار می شود

زمان برگزاری کارگاه آموزشی یادشده، 9 و 10 آذر 1390 وآخرین تاریخ نام نویسی پنجم آذر 1390 است ضمن اینکه ظرفیت 30 نفر است.

هزینه ثبت نام شرکت در کارگاه یادشده 150 هزارتومان است و دانشجویان می‌توانند با ارائه گواهی معتبر اشتغال به تحصیل در دانشگاه از 30 درصد تخفیف بهره‌مند شوند.).

هزینه اسکان در هتل پردیس نیز جداگانه محاسبه خواهد شد.

محل برگزاری کارگاه یادشده، آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج و تلفکس مربوطه 2245971-0261 داخلی 263 است.