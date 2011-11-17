کارگاه کاربردهای عملی RT-PCR در تحقیقات زیستی در پردیس کشاورزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی کاربردهای عملی RT-PCRدر تحقیقات زیستی در آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار می شود.
از محققان و دانشجویان با اطلاعات پایه در ژنتیک دعوت می شود در این گارگاه شرکت کنند و محورهای تئوری این کارگاه آموزشی نیز معرفی شده است.
محورهای تئوری در این زمینه شامل مواردی از قبیل اصول و اجزای RT-PCR نیمه کمی و کمی و طراحی پرایمر و پروب است.
کاربردهایReal-Time PCR (شناسایی و بیان ژن، سنجش تیتر پاتوژن، گروه بندی ژنوتیپ ها، شناسایی محصولات GMO، ارزیابی SNPs، HRM و ...) دیگر محور تئوری در این خصوص است.
متدولوژی نیز شامل مواردی از قبیل استخراج و ارزیابی کمیت و کیفیت RNA ، سنتز cDNA و ارزیابی تکثیر cDNA توسط RT-PCR نیمه کمی است.
آشنایی با دستگاه و محیط نرم افزاری Real-Time PCR، طرح آزمایش (آنالیز بیان ژن، آزمایش منحنی ذوب، تشخیص کیفی)، تعریف و آماده سازی واکنش Real-Time PCR و بیوانفورماتیک و آنالیز داده، دیگر موارد در این زمینه است.
این کارگاه 9 و 10 آذرماه سال جاری برگزار می شود
زمان برگزاری کارگاه آموزشی یادشده، 9 و 10 آذر 1390 وآخرین تاریخ نام نویسی پنجم آذر 1390 است ضمن اینکه ظرفیت 30 نفر است.
هزینه ثبت نام شرکت در کارگاه یادشده 150 هزارتومان است و دانشجویان میتوانند با ارائه گواهی معتبر اشتغال به تحصیل در دانشگاه از 30 درصد تخفیف بهرهمند شوند.).
هزینه اسکان در هتل پردیس نیز جداگانه محاسبه خواهد شد.
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