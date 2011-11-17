تلاش برای انتقال وهابیت از عربستان به بلوچستان از اهداف استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام برهان باقری ظهر پنجشنبه در همایش بسیج و رسانه، در سپاه ناحیه زاهدان اظهار داشت: آمریکا و ایادی آن هر روز با نقشه های جدید وارد صحنه می شوند و امروز با استفاده از سلفی گری و وهابیت در تلاش برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب اسلامی هستند به گونه ای که اوباما اخیرا در پاسخ به رقبای انتخاباتی خود اعلام کرد که مسئله ایران مسئله کوچکی نیست.

وی گفت: حمایت از گروهک هایی مانند جندالشیطان از جمله برنامه های آمریکا بود که خوشبختانه با طرح های اجرا شده توسط شهید شوشتری و سپردن امنیت به مردم بومی منطقه به عنوان نیروهای بسیجی، طومار دشمن از هم پاشیده شد.

وی افزود: سپاه ریشه در بسیج دارد و تا زمانی که تفکر بسیجی در جامعه حکمفرما باشد پیشرفت ها همچنان ادامه دارد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: با وجود توطئه های گوناگون دشمنان علیه انقلاب و نظام اسلامی ایران، امام راحل و رهبر معظم انقلاب با استفاده بهینه از نیروی بسیج در عرصه های مختلف نظامی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، علاوه بر خنثی کردن دسیسه های دشمنان ایران اسلامی را در مسیر پیشرفت و توسعه و سرافرازی قرار دادند.

وی گفت: بسیج با استفاده از نیروهای نخبه و فعال در حوزه فرهنگی در مقابل جنگ نرم دشمنان ایستاده و به یاری خدا توطئه ها را با اقتدار خنثی می کند.

وی افزود: بسیج در عرصه های مختلف علمی نیز پیشرفت خوبی داشته و همواره پیشگام بوده است.

باقری با بیان اینکه هفته بسیج متصل به دهه محرم می شود، با تاکید بر موضوع امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: این هفته فرصت خوبی برای تبیین و تشریح مکتب حضرت امام خمینی (ره) به عنوان نقشه راه انقلاب اسلامی است.

مسئول ستاد هفته بسیج نیز در این همایش با بیان اینکه شعار امسال بسیج، ولایت و بیداری اسلامی است گفت: 87 برنامه قبل از آغاز هفته بسیج در استان تدارک دیده شده است.

سرهنگ عوض علی فقیری افزود: 163 ویژه برنامه نیز در طول این هفته تدارک دیده شده که به طور مستمر اجرا می شود.