حق نداریم در مسلمات شرع خدشه وارد کنیم / فرهنگ اسلامی رو به فراموشی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی ظهر پنج‌شنبه در همایش ملی جنسیت از منظر دین و روانشناسی که در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد گفت: کسانی که نسبت به اسلام موضع دارند از زمان‌های قبل تا امروز چند سوژه مهم در اختیار دارند که از آن سنگرها علیه اسلام استفاده می‌کنند که یکی از مهمترین آنها حقوق زنان است که از جمله این گروه‌ها می‌توان به مارکسیست‌ها که برابری حقوق زن و مرد را خواستار بودند اشاره کرد و این سوال همیشه مطرح بوده است که چرا اسلام بین زن و مرد تفاوت قائل شده است؟



شبهات مطرح شده درباره حقوق زنان چندین شکل مختلف دارد



عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: شبهات وارده در چندین سطح است که یکی از آنها این است که در قرآن، مخاطب مردان هستند که در پاسخ به این شبهه باید گفت در زمان اولیای الهی با توجه به مقتضیات آن زمان مردان در اجتماعات حضور می‌یافتند.



وی دیگر شبهه مطرح شده را خطابات جمع قرآن عنوان کرد که جمع مذکر است که این هم به ادبیات عربی بر می‌گردد که در جمع‌هایی که زن و مرد حاضر باشند از جمع مذکر استفاده می‌شود.



آیت الله مصباح مهمترین شبهه‌ مطرح شده را تفاوت‌های احکام مربوط به زن و مرد چه احکام عبادی و چه احکام اجتماعی عنوان کرد و افزود: این شبهات در 2 قرن اخیر به ویژه در اروپا با نظریات فمنیستی و حقوق زنان مطرح شده است و موج آن کشورهای اسلامی از جمله کشور ما را در برگرفته است.



گروهی می‌گویند تاریخ مصرف برخی احکام اسلامی گذشته است



وی گفت: عکس العمل‌ها در برابر این شبه افکنی‌ها متفاوت بوده است و آنها را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد.



نماینده مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: گروهی بر این اعتقادند که تفاوت‌های مطرح شده درباره احکام حقوق زن و مرد به صدر اسلام برمی‌گردد و احکام اسلامی درست ولی تاریخ مصرف آنها گذشته است که گروه بارز آن مارکسیست‌های اسلامی بودند.



وی در ادامه اظهار داشت: گروه دیگر که معتدل تر بودند اعلام می‌‌کردند احکام مربوط به تفاوت زن و مرد احکام اولیه‌ای هستند که به آنها احکام ثانویه حاکم است و اضطرار و ضرورت و عسر و حرج باعث می‌شود احکام ثانویه حاکم شود اما گروه دیگر اصولگرایان هستند که می‌گویند اسلام همین است و اگر امروز هم بخواهیم به اسلام عمل کنیم همانند قبل است.



فرهنگ اسلامی رو به فراموشی است



رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: ما در فرهنگ اسلامی و شیعی بسیاری از مسائلی از جمله آداب معاشرت فرزندان با پدر و مادر داریم که امروزه با تهدیداتی که از گسترش وسایل ارتباطی نظیر تلویزیون و تلفن همراه و اینترنت و به طور کل شیوع فرهنگ غربی شاهد آن هستیم، فرهنگ اسلامی رو به فراموشی است.



امروز در احکام اسلامی گروهی روش تقیه آمیز پیش گرفته اند



آیت الله مصباح اظهار داشت: برخی در مواجهه با این شبهات متعدد مطرح شده به احکام تفاوت مرد وزن روش تقیه را پیش گرفته اند حال این سوال مطرح است که باید ببینیم که خدا،پیامبر و امامان از ما چه می خواهند؟



باید بین خرافات، دروغ ها، رسومات محلی و مسلمات اسلام تفاوت قائل شویم



وی گفت: یک سری دروغ‌ها، خرافات و رسومات محلی که به اسلام چسبیده‌اند که در اسلام نبوده‌اند و به طور صریح باید با آنها مبارزه کنیم و بگوئیم اینها دروغ است، از طرفی دیگر مسلمات اسلام همچون آیه ارث را نمی‌توان نادیده گرفت و باید با جدیت این مسئله که تفاوت زن و مرد باید وجود داشته باشد و جامعه جز این به سعادت نمی‌رسد را پیش برد.



برخی از مبانی علوم انسانی مطرح شده در دانشگاه ها ضد اسلام است



عضو جامعه مدرسین حوزه در پایان سخنان خود با اشاره به مباحثی که به ویژه در علوم انسانی در دانشگاه‌ها مطرح است اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری در سفر به قم فرمودند برخی از مبانی علوم انسانی که در دانشگاه‌ها مطرح است نه تنها با اسلام در تعارض است بلکه ضد اسلام است که متاسفانه برخی از این تئوری ها در دانشگاه ها به وحی منزل تبدیل شده اند.

