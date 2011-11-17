به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان در سنندج گفت: با توجه به عصر و مقطع زمانی موجود که کشور در موقعیت حساسی قرار گرفته است و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در حال کارشکنی و سنگ اندازی هستند مدیران اجرایی باید بکوشند کلیه فعالیت ها و امورات مربوط به خود را به نحو احسن به اجرا در آورند.

وی خواستار رعایت اولویت بندی طرح ها و برنامه های دولت شد و بیان کرد: مدیران اجرایی باید متناسب با ظرفیت ها و اعتباراتی که در اختیار دارند به مردم قول دهند چرا که قول دادن به مردم و عدم اجرای آن باعث افزایش مطاللبات مردم و نارضایتی بین آنان می شود و انتظار می رود که اگر مدیری نتوانست وعده خود را عملی کند این موضوع را با مردم در میان بگذارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم اجرای دقیق قانون و شفاف سازی عملکرد مدیران در بخش های مختلف اشاره کرد و افزود: سازمان بازرسی به دنبال پرونده سازی برای مدیران نیست بلکه تنها به دنبال افزایش سلامت اداری و کاهش تخلفات و فساد اداری در راستای عمل کردن به مطالبات و انتظارات به حق مردم است.

حجت الاسلام پورمحمدی از مدیران خواست تا ارزیابی و نظارت مستمر بر مجموعه های خود را در اولویت کاری قرار دهند و با آشنایی با قانون و فراگیری آموزش های جامع سلامت اداری را ارتقا بخشند که در این راستا باید به ارائه آموزش های تخصصی در حوزه های مختلف توجهی ویژه صورت گیرد.

وی اظهار داشت: پرونده سازی برای هر مدیری در سازمان بازرسی افتخار نیست و سازمان بازرسی باید سعی کند تنها به عنوان یک مشاور و همکار، دستگاه های اجرایی را در مسایل آموزشی و برپایی کارگاه های آموزشی و رفع خلاها و ناآگاهی های قانونی دستگاه های اجرای را همکاری کند که خوشبختانه این رویکرد طی چند سال اخیر نتایج بسیار خوبی به دبنال داشته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار تقویت بایگانی ها، دقت در تشریفات و یا ترک تشریفات در مورد پروژه ها و نظم در پاسخگویی به شکایات توسط ادارات و دستگاه های اجرایی شد و ادامه داد: نبود بانک جامع اطلاعاتی، نا تمام ماندن پروژه ها و نبود شاخص جامع ارزیابی برای ارزشیابی عملکرد ادارات سه نقیصه و نارسایی بزرگ در سیستم ارزیابی عملکرد است که باید با تلاش و جدیت بیشتر و همچنین لزوم توجه به نظارت مستمر این سه معضل رفع شود.

وی یاد آور شد: نبود بانک جامع اطلاعاتی یکی از ضعف های اصلی دستگاه های اجرایی در کشور است به طوری که یکی از آسیب های جدی در پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی، عدم دسته بندی چرخش پول و حوالجات بود که باعث شد این اتفاق ناگوار در کشور روی دهد.

حجت الاسلام پور محمدی در مورد نارسایی و نبود شاخص های ارزیابی در بین دستگاه ها و سازمان های دولتی نیز گفت: به دلیل خلا شاخص های ارزیابی قانون جامع سلامت اداری ابلاغ شده است و از این طریق شاخص های ارزیابی ادارات به مردم منعکس می شود.

وی همچنین ضعف های قانون گذاری مانند ابلاغ دیر هنگام و یا ناقص بودن آیین نامه ها و دستورالعمل ها را از دیگر نارسایی های سیتسم اداری عنوان کرد و افزود: سال گذشته سازمان بازرسی کل کشور 11 هزار و 700 پیشنهاد به ادارات و سازمان های مختلف ارایه کرده که قرار است با کاهش تعداد پیشنهادها، سازمان بازرسی بیشتر به دنبال اتمام پروژه ها باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین خواستار رعایت کیفیت و ظاهر پروژه های عمرانی شد و اظهار داشت: نباید با بی توجهی به بخشی از پروژه ها مردم را نسبت به کل پروژه بدبین کرد و این مورد در سازمان بازرسی با جدیت بیشتری دنبال و پیگیری می شود.

گفتنی است در پایان جلسه شورای اداری استان کردستان ضمن قدردانی از خدمات دو ساله حمید رضا حسن پور مدیر کل بازرسی استان کردستان، سید محمد مهدی طباطبایی مهریزی به عنوان مدیر کل جدید بازرسی استان کردستان معرفی شد.