توسعه علم، دانش و فناوری راه برون رفت از تحریمهاست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید آقا صادقی ظهر پنج شنبه با بیان این مطلب در مراسم بهره برداری از پروژه های عمرانی، آموزشی و ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در استان مرکزی افزود: با حرکت در مسیر تولید علم ودانش باید ضمن شکستن تحریم های دشمنان کشور را به سمت قله های پیروزی رهنمون ساخت.

وی ادامه داد: عقب ماندگی علمی کشور به جهت جهالت استعمارگران در تاریخ سرزمین ایران باید با تلاش فراوان اساتید، دانشمندان و در سایه رهنمونهای مقام معظم رهبری هرچه سریعتر جبران شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به رشد چشمگیر نرخ تولیدات علمی کشور طی سالهای اخیر بیان داشت: ایران با برخودرای از توان علمی بالا قادر است با جذب دانشجویان خارجی جایگاه خود را در عرصه علمی دنیا تثبیت کند.

آقا صادقی د رادامه ضمن تقدیر از عملکرد موفق دانشگاه آازد اسلامی در طول 30 سال گذشته بیان داشت: دانشگاه آزاد نماد و سمبل توسعه علمی کشور است که توانسته با ایجاد بیش از 450 واحد وانشگاهی، بیش از 20 واحد علوم، تحقیقات و فناوری، تربیت بیش از 4 میلیون تحصیل کرده و جذب بیش از یک میلیون و 700 هزار دانشجو نقشی اساسی در جهاد علمی کشور ایفا کند.