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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

جمعیت حقوق بشر بحرین:

اتحادیه عرب دوگانه رفتار می کند/چرا در برابر جنایات آل خلیفه سکوت کرده اید

اتحادیه عرب دوگانه رفتار می کند/چرا در برابر جنایات آل خلیفه سکوت کرده اید

جمعیت حقوق بشر بحرین با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد از سیاستهای دوگانه اتحادیه عرب، خواستار اندک توجهی به مردم این کشور شد که همچنان در معرض سرکوب قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جمعیت حقوق بشر بحرین با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن سیاستهای دوگانه اتحادیه عرب در قبال مردم کشورهای عربی، خواستار توجه این اتحادیه به بحرین شد.

در این بیانیه آمده است : حقوق بشر قابل تجزیه نیست و اینکه اتحادیه عرب در برخورد با سوریه همانند برق حرکت می کند، اما به طور عمدی پرونده بحرین را بررسی نمی کند، شگفت آور است.

بر اساس این بیانیه، کشورهای عربی در قبال سرکوب و کشتار مردم بحرین که خواسته های بر حقی دارند، نباید سکوت کنند و باید موضع روشنی دراین باره اتخاذ کنند.

جمعیت حقوق بشر بحرین تاکید کرد: اتحادیه عرب نباید به مشکلات کشورهای عربی دامن بزند، بلکه باید بی طرف باشد و سیاست دوگانه را رها کند.

در این بیانیه آمده است: اتحادیه عرب موضوع بحرین را نیز در جلسات عادی و فوق العاده خود بررسی کند و کمیته حقیقت یاب در زمینه نقض حقوق بشر تشکیل دهد.

شایان ذکر است اتحادیه عرب در حالی فشارهای خود را بر سوریه افزایش داده است که از پذیرفتن هیئت مخالفان بحرینی به این اتحادیه خودداری کرد.

کد مطلب 1462154

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