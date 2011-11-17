خیرین قزوین هفت میلیارد تومان به بازسازی حرم طفلان مسلم کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صدیقی، ظهر پنجشنبه در مجمع بزرگداشت جهانی مقام حضرت علی اصغر(ع) که با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، حجت الاسلام ابوترابی فرد نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه استان، روحانیون و جمعی از علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: بعد از چهار دهه حکومت بعثی ها در عراق امروز خوشحالیم که وعده الهی محقق شده و این کشور توسط شیعیان اداره می شود و اماکن مقدسه از زیر سلطه ستمگران خارج شده است.

وی گفت: بعد از سقوط حکومت صدام زمینه مشارکت مردم در بازسازی عتبات عالیات فراهم شده و مردم ولایت مدار کشورمان با عشق و علاقه وافر خود به ائمه تاکنون در بازسازی این اماکن مقدس بخوبی مشارکت کرده اند و این کار همچنان ادامه دارد.

صدیقی تصریح کرد: پس از واگذاری بازسازی حرم طفلان مسلم به استان قزوین با مشارکت گسترده مردم شاهد تحول اساسی در این بازسازی هستیم و در حال حاضر ساخت، انتقال و نصب مناره های گنبد به پایان رسیده است.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان قزوین یادآورشد: کار ساخت و نصب مناره ساعت این حرم نیز انجام شده است و با تکمیل کار احداث تصفیه خانه و نصب تجهیزات لازم خوشبختانه حرم طفلان مسلم در شهر مسیب عراق از آب آشامیدنی و سالم برخوردار شده و زائران مشکلی ندارند.

وی اضافه کرد: تاکنون دو برج نور هم به ارتفاع 25 متر در محوطه و پارکینگ حرم نصب شده و با اضافه شدن بیش از پنج هزار مترمربع به فضای حرم کار ساخت سایبان، موزاییک کاری و محوطه سازی رو به اتمام است.

صدیقی اظهارداشت: در روزهای آینده هم 150 مترمربع دیگر به فضای حرم دوطفلان اضافه خواهد شد که یک میلیارد تومان برای توسعه حرم در نظر گرفته شده است.

این مسئول یادآورشد: کار سبک سازی پشت بامها با کمک خیرین استان انجام شده و در حال حاضر طرح جامعی برای توسعه کامل حرم ارایه کرده ایم که در صورت تملک اراضی این کار نیز اجرایی خواهد شد.

وی گفت: برای بازسازی حرم دو طفلان مسلم که از اواخر سال 83 آغاز شده مردم خیر استان دو میلیارد تومان به صورت نقدی و پنج میلیارد تومان هم هزینه خدماتی را هدیه کرده اند که جای تقدیر دارد.

صدیقی اظهارداشت: اولین جمعه ماه محرم به عنوان روز جهانی علی اصغر(ع) نامیده شده و در استان قزوین و شهرهای آن مراسم باشکوهی با حضور مادران و نوزادان شیرخواره برگزار می شود که ستودنی است.

وی گفت: یادواره بزرگداشت مقام حضرت علی اصغر(ع) در 100 شهر جهان برگزار می شود و امسال هم این مراسم با حضور گسترده مادران متعهد و شیفته اباعبدالله الحسین(ع) در قزوین و شهرهای مختلف استان برگزار خواهد شد.