اولین همایش ملی بیابان با همکاری پردیس کشاورزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار) با همکاری بخشها، مراکز و دستگاه های مربوطه در خرداد ماه 1391 برگزار می شود.

مرکز تحقیقات بین المللی بیابان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، این همایش را برگزار می کند و همایش در محورهای مربوطه برگزار خواهد شد.

محورهای این همایش شامل مواردی از جمله انرژی های نو و پاک، بلایای طبیعی، توریسم و اکوتوریسم، علوم زمین، صنعت و معدن و کاربرد فنآوری های نوین در علوم بیابان است.

کشاورزی، مسائل اقتصادی و اجتماعی، منابع طبیعی و محیط زیست، هنر و معماری و هیدرولوژی و منابع آب، دیگر محورهای همایش ملی بیابان است.

زمان برگزاری همایش یادشده، بیست و چهارم و بیست و پنجم خرداد 1391 است و علاقمندان باید مقالات خود را در اسرع وقت برای ارائه در این همایش آماده کنند.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، آخرین فرصت ارسال مقاله کامل دوازدهم بهمن 1390 است.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در چهارراه دانشکده کرج مستقر است و از مهمترین مراکز تحقیقاتی و آموزشی محسوب می شود.