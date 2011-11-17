همایش "علامه طباطبایی؛فیلسوف علوم انسانی اسلامی" برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه درهمایش "علامه طباطبایی؛ فیلسوف علوم انسانی اسلامی" که پیش از ظهر پنج شنبه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و گروه فلسفه این پژوهشگاه سالانه به مناسبت روز جهانی فلسفه، همایشی را در دستور کار خود قرار میدهد.
وی افزود: امسال نیز این همایش با موضوع تحول در علوم انسانی اسلامی و با تجلیل از شخصیت علامه طباطبایی به عنوان مفسر قرآن و فیلسوف اسلامی در حال برگزاری است.
خسروپناه با اشاره به همکاری سازمان بسیج اساتید کشور در این همایش بیان داشت: این همایش نماد وحدت حوزه و دانشگاه محسوب میشود و با تلاش و تدبیر پژوهشگاه و همکاری بسیج اساتید برگزار میشود.
مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: تحول در علوم انسانی بدون تحول در فلسفه امکان پذیر نیست و فلسفه اثر گذار در علوم انسانی فلسفه علوم انسانی است.
وی افزود: اگر قرار باشد تحول مبنایی ایجاد شود باید فلسفههای مضاف به امور فلسفه معرفت و... مورد بررسی قرار گیرد.
خسروپناه اظهار داشت: همایش به دنبال نشان دادن منظومهای از تعریف فلسفه از منظر علامه طباطبایی است و کار جدیدی هم که در آن صورت گرفته این است فلسفه مضاف و تاثیر آن بر علوم انسانی را نشان میدهد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: علامه طباطبائی یک مکتب است و شخص نیست؛ علامه با شاگردانش توانست نظام فلسفه مضاف را دنبال کنند و به آن بپردازند.
وی افزود: ما برای این همایش با توجه به تخصصی بودن آن فراخوان مقاله نداشتیم و ۳۵ مقاله سفارش دادیم که ۳۰ مقاله در نهایت پذیرفته شده و نزدیک به ۸ مقاله در همایش ارائه میشود.
وی با بیان اینکه مقالات در دو جلد چاپ شده است اضافه کرد: فلسفههای مضاف و تاثیر آن بر علوم انسانی از جمله نوآوریهای این همایش است که به نوعی کرسی آزاداندیشی محسوب میشود.
خسروپناه گفت: نوبت عصر این همایش نیز با ارائه دو مقاله دنبال خواهد شد و از جمله کارهای جالبی که در این همایش صورت میگیرد ایجاد تریبون آزاد برای بیان دیدگاههای استادان حاضر در همایش است.
قم - خبرگزاری مهر: همایش "علامه طباطبایی؛ فیلسوف علوم انسانی اسلامی" در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه درهمایش "علامه طباطبایی؛ فیلسوف علوم انسانی اسلامی" که پیش از ظهر پنج شنبه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و گروه فلسفه این پژوهشگاه سالانه به مناسبت روز جهانی فلسفه، همایشی را در دستور کار خود قرار میدهد.
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