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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

در قم/

همایش "علامه طباطبایی؛فیلسوف علوم انسانی اسلامی" برگزار شد

همایش "علامه طباطبایی؛فیلسوف علوم انسانی اسلامی" برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: همایش "علامه طباطبایی؛ فیلسوف علوم انسانی اسلامی" در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه درهمایش "علامه طباطبایی؛ فیلسوف علوم انسانی اسلامی" که پیش از ظهر پنج شنبه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و گروه فلسفه این پژوهشگاه سالانه به مناسبت روز جهانی فلسفه، همایشی را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

وی افزود: امسال نیز این همایش با موضوع تحول در علوم انسانی اسلامی و با تجلیل از شخصیت علامه طباطبایی به عنوان مفسر قرآن و فیلسوف اسلامی در حال برگزاری است.

خسروپناه با اشاره به همکاری سازمان بسیج اساتید کشور در این همایش بیان داشت: این همایش نماد وحدت حوزه و دانشگاه محسوب می‌شود و با تلاش و تدبیر پژوهشگاه و همکاری بسیج اساتید برگزار می‌شود.

مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: تحول در علوم انسانی بدون تحول در فلسفه امکان پذیر نیست و فلسفه اثر گذار در علوم انسانی فلسفه علوم انسانی است.

وی افزود: اگر قرار باشد تحول مبنایی ایجاد شود باید فلسفه‌های مضاف به امور فلسفه معرفت و... مورد بررسی قرار گیرد.

خسروپناه اظهار داشت: همایش به دنبال نشان دادن منظومه‌ای از تعریف فلسفه از منظر علامه طباطبایی است و کار جدیدی هم که در آن صورت گرفته این است فلسفه مضاف و تاثیر آن بر علوم انسانی را نشان می‌دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: علامه طباطبائی یک مکتب است و شخص نیست؛ علامه با شاگردانش توانست نظام فلسفه مضاف را دنبال کنند و به آن بپردازند.

وی افزود: ما برای این همایش با توجه به تخصصی بودن آن فراخوان مقاله نداشتیم و ۳۵ مقاله سفارش دادیم که ۳۰ مقاله در ‌‌نهایت پذیرفته شده و نزدیک به ۸ مقاله در همایش ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه مقالات در دو جلد چاپ شده است اضافه کرد: فلسفه‌های مضاف و تاثیر آن بر علوم انسانی از جمله نوآوری‌های این همایش است که به نوعی کرسی آزاداندیشی محسوب می‌شود.

خسروپناه گفت: نوبت عصر این همایش نیز با ارائه دو مقاله دنبال خواهد شد و از جمله کارهای جالبی که در این همایش صورت می‌گیرد ایجاد تریبون آزاد برای بیان دیدگاه‌های استادان حاضر در همایش است.

کد مطلب 1462158

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