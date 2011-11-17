فرهنگ و هنر ابزاری برای مبارزه با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی قربان تا غدیر، برگزاری جشنواره های هنری با موضوعات دینی را گامی موثر در افزایش آگاهی و شناخت نسل جوان ذکر کرد و اظهار داشت: این جشنواره ها فرصتی برای تحقیق و نگرش عمیق تر هنرمندان به فلسفه و ماهیت مفاهیم دینی و اسلامی است.

وی اضافه کرد: زمانی خواهیم توانست با تهاجم فرهنگی و هنری غرب مقابله کنیم، که هنرمندان در دنیایی که از فرهنگ و هنر برای جنگ نرم و سست کردن پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده می شود، با خلق آثار اسلامی به این جنگ شیطانی پایان دهند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه قرآن سرشار از مفاهیم و توصیه های اجتماعی و انسانی از قبیل عدالت، حقوق انسانی، مسائل اخلاقی، پرهیز از ابتذال و تعالی هویت انسان بوده و منبع عظیمی از ایده های و موضوعات برای هنرمندان است، بیان داشت: داستان های قرآنی و روایت های دینی از بهترین سوژه ها برای خلق آثار هنری هستند.

وی با بیان اینکه حضرت علی(ع) متعلق به همه جوامع بشری است، افزود: امام علی(ع) برپایه عدالت حکومت کرد و هنرمندان باید با خلق آثار خود واقعه غدیر را به جهانیان معرفی کنند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی آمریکا به بهانه جنگ های کشورهای منطقه ایران را مورد هدف قرار داده است، تصریح کرد: هدف اصلی دشمن جداکردن اسلام از کشور است، که در این زمینه تمام مسئولان و مدیران اجرایی باید هوشیار باشند.

امام جمعه بیرجند در پایان با اشاره به تاثیرگذاری جشنواره ملی قربان تا غدیر در استان، یادآور شد: با عنایت به اهمیت این عید در جهان و تاثیرگذاری آن در استان، این جشنواره باید جهانی شود.

در پایان از 10 اثر برگزیده در این جشنواره تجلیل شد.