اجرای 10 طرح انتقال آب زراعی و برق دارکردن چاههای کشاورزی در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی امینی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح تجهیز و برق رسانی چاه کشاورزی در روستاهای عظیم آباد، ممرزکتی، چنگاز، کاسمده و با یک میلیارد و 100میلیون ریال اعتبار بهره برداری شد.

وی افزود: طرح لایروبی چشمه آب کشاورزی در روستای کبود خونی این شهرستان، با 300 میلیون ریال مصوب اکنون حدود85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی آمل، به طرحهای اجرا شده در انتقال آب زراعی در بخش کشاورزی در روستاهای این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: این طرح در پنج روستای آبگرم، گیلاس، گزانه، اندوار و روستای میانه اجرا شده است.

امینی اضافه کرد: برای اجرای این طرحها در مجموع حدود 11میلیارد ریال اعتبارهزینه شده است.

وی با بیان اینکه طرح تجهیز، یکپارچه سازی و نوسازی شالیزارهای شهرستان آمل امسال درحال اجراست، اضافه کرد: این طرح اکنون در سطح حدود 295 هکتار از شالیزارهای روستاهای شهنه کلا، رودباردشت و بیشه محله با بیش از 9 میلیارد ریال اعتبار درحال اجراست.

مدیر جهاد کشاورزی آمل ادامه داد: طرح شن ریزی جاده بین مزارع در روستاهای نظام آباد و فیروزکلا از بخش دابودشت شهرستان آمل به طول هشت کیلومتر و با حدود 940 میلیون ریال اعتبار از سهم دولت و مشارکت مردمی اجرایی شده است.