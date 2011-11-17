افتتاح نمایشگاه کتاب در رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفایی ظهر پنجشنبه در جریان افتتاح نمایشگاه کتاب و کتابخوانی در جمع مسئولان اظهار داشت: یکی از اهداف بازگشایی این نمایشگاه گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی است تا بتوانیم در راستای ترویج این فرهنگ گام موثرتری برداریم.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه سعی ما بر این بود که بتوانیم نیاز اساسی جوانان و مردم فرهنگ دوست شهرستان را در حوزه کتاب و کتابخوانی تامین کنیم.

صفایی عنوان کرد: در این نمایشگاه و فروشگاه که با همکاری بخش خصوصی دایر شده هفت هزار و 77 عنوان در قالب 21 هزار جلد از تازه های نشر با 20 درصد تخفیف ویژه ارائه شده است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رباط کریم، کتب روانشناسی، مذهبی، ادبیات، رمان، کمک درسی و ... از جمله منابع ارائه شده دراین نمایشگاه یاد کرد.

خیرین با خرید و توزیع کتاب میان اقشار مختلف جامعه به فرهنگ کتابخوانی کمک کنند

امام جمعه شهرستان رباط کریم نیز در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته نمایشگاه امسال رباط کریم نسبت به سال گذشته تحولی نو و اساسی در خود ایجاد کرده است.

حجت الاسلام محمدی نژاد از کتاب به عنوان یک دوست مهربان و همراه یاد کرد و اظهار داشت: کتاب تنها دوستی است که هیچ وقت به رفیق خود خیانت نمی کند و ما باید در راستای ترویج این دوست مهربان (کتاب) کار کارشناسی انجام دهیم .

وی گران بودن برخی از کتب و حاشیه پردازی های غیر اساسی در موضوعات کتاب، عدم نیازسنجی جامعه بویژه قشر جوان در خصوص نگاه آنان به موضوعات مختلف رااز جمله دلایل رکود کتاب یاد کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان با اشاره به شیوه های دشمنان نظام در راستای ترویج فرهنگ غربی خود در قالب موضوعات ضد ارزش و توزیع رایگان آن در بین جوانان با کمترین هزینه افزود: وقتی دشمن با ارائه محصولات ضد ارزشی خود به صورت رایگان می خواهد به اهداف پلید خود برسد، هنگفت بودن محصولات فرهنگی ما از جمله کتاب می تواند عامل موثری در جهت سوق دادن جوان به فرهنگ غربی باشد.

امام جمعه شهر رباط کریم از دلسوزان این نظام به ویژه خیرین خواست با خرید کتب و توزیع آن در بین اقشار مختلف جامعه آستین های همت را بالازده تا کتابخوانی در کشور همه گیر شود.

محمدی نژاد در پایان از اهم فعالیت های امور کتابخانه های شهرستان قدردانی کرد و خواستار تداوم بخشی به این معقوله مهم در این شهرستان شد .

در شهرستان رباط کریم نمایشگاه کتاب واقع در بلوار مصلی، خیابان سجاد، کتابخانه عمومی کاظم اخوان و نیز در شهر جدید پرند، فاز 2 ، میدان بهشت، خیابان چهار باغ گلستان، کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) تا 30 آبان ماه از ساعت 8 صبح تا 19 دایر است.