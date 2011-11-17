ارزش و منزلت شهدا را با هیچ ابزار مادی نمی توان توصیف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تجلیل از فرهنگ ایثار و شهادت و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، صبح امروز قربانعلی مقبلی و امجدی مسئول حراست و امور ایثارگران شهرستان پاکدشت با جمعی از خانواده شهدای این شهرستان دیدار کردند.

مقبلی در این دیدار گفت: شهدا مظهر عزت و افتخار جامعه اسلامی ما هستند و بر این اساس، همه ما باید ادامه دهنده راه این عزیزان در راستای حفظ و کیان از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران باشیم.

وی حضور خانواده شهدا و ایثارگران در جامعه را موجب یادآوری مسیر انقلاب عنوان کرده و بیان کرد: خانواده شهدا به ما کمک می ‌کنند که راه صحیح را تشخیص دهیم و در مسیر شهدا که همان مسیر انقلاب و ارزشهای والای اسلامی است، گام برداریم و پیرو راه آنان باشیم.

این مسئول ارشد پاکدشت، خانواده شهدا را در عرصه دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی پیشگام دانست و افزود: خانواده شهدا که بهترین و عزیزترین کسان خود را در راه دفاع از انقلاب اسلامی از دست داده‌اند، برای دفاع از آرمانهای انقلاب و پیروی از راه شهیدان نیز پیشگام هستند.

وی ادامه داد: ما افتخار می ‌کنیم که در جای جای کشور عزیزمان یاد و خاطره شهیدان زنده است و این ارزشها را نمی‌ توان با هیچ چیز دیگری عوض کرد.

مقبلی با تأکید بر اینکه ارزش و منزلت شهدا را با هیچ روش و ابزار مادی نمی ‌توان توصیف کرد، افزود: خداوند ناظر بر اعمال و رفتار همه ماست و از نیتهای ما نیز آگاه است؛ خداوند قدر و منزلت شهدا را حفظ می ‌کند.