هرمزگان دروازه توسعه تجارت ایران است/ لزوم عدالت گستری در سازمانها

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی محمودزاده بعد از ظهر پنجشنبه در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان با بیان اینکه نخستین نیاز یک سازمان داشتن فرهنگ سازمانی است، عنوان کرد: اگر در یک سازمان فرهنگ سازمانی وجود نداشته باشد آن نهاد نمی تواند کارها را مدیریت کند.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم سازمانها و نهادهای مختلف رشد و توسعه داشته باشند باید فرهنگ عدالت محوری و عدالت گستری در آن سازمان ایجاد شود چون این دو مولفه می تواند موجب موفقیت یک نهاد شود.

معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه کار تنها یک عمل فیزیکی نیست، اظهار داشت: ما باید به محتوای یک کار نگاه گنیم و زمانی که محتوای یک کار، خدمت به مردم قرار گرفت آن زمان این کار تبدیل به عبادت می شود. شهید رجایی نیز به همین علت طی دوران کوتاه مدیریتی خود به الگوی خدمت در ایران تبدیل شد.

محمودزاده افزود: تقویت وجودان کاری، ایجاد انضباط در یک سازمان، خلاقیت و کار آفرینی از جمله مهمترین شاخصه های یک سازمان است که در کشور ما با استفاده از الگوهای ایرانی و اسلامی می توان به آن دست یافت و استفاده از الگوهای غربی کارساز نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای فراوان اقتصادی استان هرمزگان، بیان داشت: هرمزگان راه ابریشم و دروازه توسعه تجارت ایران است و با وجود داشتن ظرفیتهای فراوان به سرعت در حال پیشرفت است.

معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور اقتصادی وزیر کشور با تاکید بر استفاده از نیروها و ظرفیتهای بومی برای توسعه هرمزگان، تصریح کرد: لازمه رشد و توسعه استان هرمزگان ایجاد وحدت میان نمایندگان مجلس، استاندار و قوه قضاییه است و مردم با دیدن این وحدت به خوبی تمامی کارها را انجام خواهند داد.

محمودزاده اضافه کرد: باید برای توسعه تمامی استانها از جمله هرمزگان، سندهای توسعه در بخشهای مختلف همانند اشتغال و آموزش طراحی شود که در آن اهداف عملیاتی نیز مشخص شده باشد.