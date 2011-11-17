به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا زاکانی رئیس ستاد انتخابات جبهه متحداصولگرایان امروز پنجشنبه در سخنرانی خود در همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان که در مدرسه عالی شهید مطهری در حال برگزاری است، با اشاره به فعالیت این جبهه خاطرنشان کرد: جبهه متحد اصولگرایان به همت حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی و به پشتیبانی جامعتین تشکیل شده است از این رو تلاش می کنیم اهداف مقدس این جبهه که استمرار گفتمان اصولگرایی است را دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه باید اهداف انقلاب اسلامی را به صورت جدی دنبال کنیم، افزود: هم اکنون در میانه راه هستیم و باید در جهت پیشرفت و تعالی انقلاب اسلامی گام برداریم، البته در اوایل انقلاب شاهد گفتمان مقاومت و ایستادگی بودیم، ضمن آنکه 8 سال گفتمان اصلاحات و گفتمان سازندگی را نیز تجربه کردیم ، گفتمان اصلاحات آسیب های زیادی را وارد کرد البته این افتخاری برای ماست که با پیروزی اصولگرایان قطار انقلاب به ریل خود بازگشت.

زاکانی در خصوص اهمیت گفتمان اصولگرایی افزود: برای اینکه به اهداف انقلاب اسلامی و در کوتاه مدت به گفتمان عدالت و پیشرفت دست یابیم باید گفتمان اصولگرایی را دنبال کنیم .

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در ادامه سخنانش شهادت سردار حسن طهرانی مقدم را تسلیت گفت و با بیان اینکه بنده این توفیق را داشتم که سالها همسایه این شهید بزرگوار بوده ام، خاطرنشان کرد: شهید طهرانی مقدم خاطره ای را از سفر خود به روسیه برای بنده تعریف کرده بود، مبنی بر اینکه وی در این سفر از فرماندهان روسیه خواسته بود که فناوری های کشورشان را در اختیار ما قرار دهد اما آنها به درخواست ما خندیدند و در پاسخ گفتند ما نمی توانیم فناوری ها و تجهیزات خود را در اختیار شما قرار دهیم.

زاکانی گفت: این شهید بزرگوار پس از بازگشت از روسیه به مشهد مقدس رفت و در آنجا با امام رضا (ع) خلوت کرد و سپس توانست مدل قابل قبولی ( از فناوری ) را ارائه دهد.

این نماینده مجلس افزود: شهید طهرانی مقدم تصریح کرده بودند پس از اینکه از مشهد مقدس برگشتم ایده خود را در دفترچه‌ای پیاده کردم و وقتی که آن را بازخوانی کردم بدین نتیجه رسیدم که این مدل بسیار کارآمدتر مدل روسی ها بود.

رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان همچنین به تشریح اهداف این جبهه پرداخت و افزود: جبهه متحد اصولگرایان همواره بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تأکید دارد ضمن آنکه همواره به دنبال حفظ وحدت در جریان اصولگراست تا بدین وسیله جبهه انقلاب در انتخابات مجلس نهم به پیروزی برسد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص عملکرد فتنه گران نیز افزود: فتنه گران اعتقادی به ارزش های اسلامی ندارند و مسیر آنها مسیری نیست که انقلاب اسلامی دنبال می کند، بنابراین همه باید تلاش کنیم تا جبهه انقلاب اسلامی در انتخابات آینده به پیروزی برسند، البته در این راستا حضور نامزدهای صالح، پاکدست و متخصص بسیار مهم است.

زاکانی در پایان سخنانش گفت: همایش امروز برگرفته از فعالیت جدی جبهه متحد اصولگرایان است، همچنین این اقدامات در استان ها نیز دنبال و پیگیری می شود تا از این طریق بتوانیم توفیقات اصولگرایان در انتخابات آینده را رقم بزنیم.