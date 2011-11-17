باشگاه میلاد کرج میزبان خادمان کتاب است

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای نوزدهمین دوره هفته کتاب، خادمان این کالای فرهنگی در مجموعه فرهنگی ورزشی باشگاه میلاد کرج گرد هم می آیند تا در جشن بزرگی که به همین مناسبت تدارک دیده شده است، حضور بهم رسانند.

این مراسم روز شنبه و با حضور استاندار البرز، فرمانداران، اعضا انجمن کتابخانه های عمومی استان البرز و کتابداران برگزار می شود.

جشن بزرگ "خادمان کتاب" روز شنبه 28 آبان جاری راس ساعت 9 صبح در محل باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار می شود.

در طول نوزدهمین دوره هفته کتاب، برنامه های متنوعی از جمله برپایی نمایشگاههاو فروشگاههای بزرگ کتاب در شهرستانهای استان البرز، تجلیل از کتابخوانان برتر استان، اجرای طرح اهدای کتاب، برگزاری جلسات قصه خوانی و کتابخوانی، برپایی ایستگاه و مسابقه نقاشی و نمایشگاه آثار و... اجرا شده که دوستداران کتاب در آنها شرکت کردند.

همچنین از ابتدای هفته کتاب تا 15 دی ماه سال جاری مسابقه بزرگ کتابخوانی در سه رده سنی کودک، نوجوان و بزرگسال برای اعضا کتابخانه های عمومی سطح استان البرز برگزار می شود که علاقه مندان می توانند در آن شرکت کنند.

جشن بزرگ خادمان کتاب را اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی استان البرز برپا می کند.