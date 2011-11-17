ورزش بانوان در کرمان حمایت نمی شود

مریم جهان نجاتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح جمعه تیم فریکو سیرجان در یک دیدار خانگی مقابل تیم فوتبال اوج نصر فارس قرار می گیرد.

جهان نجاتی ادامه داد: در صورت پیروزی برابر این تیم و جدال تیم های دوم و سوم جدول با یکدیگر کسب سکو دوم و سوم این تیم در رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان کشور قطعی و حتمی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این تیم از رقابت های لیگ دسته دوم کشور با نفرات بومی که در اختیار داشته است توانسته است عملکرد خوبی را از خود نشان دهد بیان داشت: تیم فوتبال فریکو سیرجان با نفرات بومی و جوانان سیرجانی این تیم توانسته است به قدری خوب در این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان و در نخستین حضورش عمل کند که دیگر جایی برای انتقاد کارشناسان باقی نگذاشته است.

وی بیان داشت: در تیم فوتبال فریکو سیرجان پنج بازیکن در رده سنی جوانان وجود دارند که همین جوانان نیز در ترکیب تیم توانسته اند به خوبی بازی کنند و نام یکی از دو نماینده کرمان را در رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان نگه دارند.

