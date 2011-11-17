به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته بانوان فولاد ماهان سپاهان اصفهان برای حضور در رقابتهای اوپن پکن امشب تهران را به مقصد دبی ترک خواهد نمود تا پس از حضورچند ساعته در فرودگاه دبی به سمت پکن پرواز کند.

مسابقات والیبال نشسته اوپن چین از روز یکشنبه هفته آینده آغازخواهد شد و روز شنبه نیز مراسم افتتاحیه این مسابقات برگزار خواهد گردید.

تیم والیبال نشسته فولاد ماهان در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر کشور به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و در رقابتهای اوپن چین نیز از شانس بالایی برای قرار گرفتن در جمع تیم های برتر برخوردار است.