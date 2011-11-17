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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

تیم والیبال نشسته بانوان فولاد ماهان امشب راهی پکن می‌شود

تیم والیبال نشسته بانوان فولاد ماهان امشب راهی پکن می‌شود

اصفهان – خبرگزاری مهر: تیم والیبال نشسته بانوان فولاد ماهان سپاهان برای حضور در رقابتهای اوپن چین امشب تهران را ترک خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته بانوان فولاد ماهان سپاهان اصفهان برای حضور در رقابتهای اوپن پکن امشب تهران را به مقصد دبی ترک خواهد نمود تا پس از حضورچند ساعته در فرودگاه دبی به سمت پکن پرواز کند.

مسابقات والیبال نشسته اوپن چین از روز یکشنبه هفته آینده آغازخواهد شد و روز شنبه نیز مراسم افتتاحیه این مسابقات برگزار خواهد گردید.

تیم والیبال نشسته فولاد ماهان در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر کشور به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و در رقابتهای اوپن چین نیز از شانس بالایی برای قرار گرفتن در جمع تیم های برتر برخوردار است.

کد مطلب 1462183

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