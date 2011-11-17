دوره مربیگری تکواندو بانوان کشور در آمل برگزار شد

ناهید محسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره آموزشی با حضور 50 نفر از بانوان تکواندوکار در بخش مربیگری درجه سه به مدت یک هفته در سالن ورزشی شهدای اوجی آباد برگزار شد.

وی ادامه داد: در این دوره بانوان تکواندوکار از استانهای مازندران، کردستان، سمنان، خراسان جنوبی، گلستان و آذربایجان شرقی و غربی حضور داشتند.

مسئول کمیته مربیان هیئت تکواندو مازندران ادامه داد: این دوره در چهار بخش پومسه، حقوق ورزشی، کوچینگ و هانمادانگ برگزار شد.

محسن پور اضافه کرد: دوره مربیگری درجه سه تکواندو بانوان کشور، زیر نظر مدرسان فدراسیون از جمله خانم توکلی برگزار شد.

وی، برگزاری این دوره را در پیشرفت کاری تکواندوکاران موثر دانست و ابرازامیدواری کرد: برگزاری این دوره ها این فرصت را می دهد تا دوره های مربیگری در رشته تکواندو به صورت علمی تر شود.

مسئول کمیته مربیان هیئت تکواندو مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 40 نفربه صورت حرفه ای به عنوان مربی در بخش تکواندو در مازندران فعالیت می کنند، از برگزاری دورهای کوچینگ برای مربیان تکواندو استان خبر داد.

وی یادآورشد: در پایان این دوره آموزشی به شرکت کنندگان گواهینامه دوره مربیگری اعطاء می شود.