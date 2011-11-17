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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

آغاز لیگ برتر واترپلو/

تیم واترپلوی فولاد ماهان به مصاف هیئت شنای گیلان می‌رود

تیم واترپلوی فولاد ماهان به مصاف هیئت شنای گیلان می‌رود

اصفهان – خبرگزاری مهر: بیست و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر واترپلوی باشگاه های کشور از روز جمعه با دیدار تیم واترپلوی فولاد ماهان، قهرمان فصل گذشته این رقابت ها مقابل هیئت شنای گیلان، آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر واترپلوی باشگاه های کشور از روز جمعه و با برگزاری چهار مسابقه آغاز خواهد شد.

تیم واتر پلوی فولاد ماهان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی با ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه به دنبال تجربه روزهای پر فروغ فصل گذشته مسابقات لیگ برتر و کسب عنوان قهرمانی مسابقات خواهد بود.

فولاد ماهان سپاهان با هدایت حمید شب انگیز در اولین گام میزبان هیئت شنای گیلان است.این مسابقه به میزبانی فولاد ماهان و در استخر مجموعه ورزشی انقلاب اصفهان بر گزار خواهد شد.

فولاد ماهان در اواسط آذر ماه نیز برای حضور در رقابتهای حساس قهرمانی باشگاه های آسیا راهی کویت خواهد شد.

برنامه هفته اول لیگ برتر واتر پلوی باشگاه های کشور

1)فولاد ماهان سپاهان-هئیت شنای گیلان

2)هیئت شنای خوزستان-هئیت شنای خراسان

3)نفت و گاز کچ ساران- نفت امدیه

4)هیئت شنای زنجان-خانه شناگران اصفهان

کد مطلب 1462186

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