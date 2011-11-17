دانشگاه محیط زیست پشتیبان علمی نشست منطقه ای شبکه انسان و کره مسکون است

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه محیط زیست با همکاری در تهیه کتاب، بروشور، کاتالوگ و سایر منابع علمی به عنوان پشتیبان علمی در چهارمین نشست منطقه ای شبکه انسان و کره مسکون کشورهای جنوب و مرکز آسیا حضور یافت.

این دانشگاه همچنین با اعزام مدیران و هیئت علمی به عنوان پشتیبان علمی در چهارمین نشست منطقه ای شبکه انسان و کره مسکون کشورهای جنوب و مرکز آسیا حاضر شده است.

این دانشگاه در تهیه، تدوین، انتشار و توزیع منابع نشست از قبیل شبکه ذخیره گاههای زیستکره(WNBR) با نگاهی به ذخیره گاههای زیستکره ایران، ذخیره گاه دنا با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری کرده است.

برنامه اقدام مادرید برای ذخیره گاههای زیستکره مربوطه، ذخیره گاه زیستکره ای ارژن و پریشان، منطقه حفاظت شده و ذخیره گاه زیستکره ارسباران از دیگر موارد در این زمینه است.

پیش از این نیز در مردادماه ۱۳۹۰جلسه هماهنگی چهارمین نشست منطقه ای شبکه انسان و کره مسکون کشورهای جنوب و مرکز آسیا (SACAM) به میزبانی دانشگاه محیط زیست برگزار شده بود.

این جلسه با حضور جمعی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان یونسکو، اساتید دنشگاه و کارشناسان ملی و استانی همراه بوده است.