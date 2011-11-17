فولاد ماهان به دنبال شکست صبا در قم خواهد بود

حسین افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار تیمش برابر صبای قم اظهار داشت: بازی برابر تیم صبای قم برای ما بازی سخت و دشواری خواهد بود اما ما برای کسب پیروزی در این بازی به میدان خواهیم رفت و تمام تلاشمان را برای شکست صبا به کار خواهیم بست.

وی با اشاره به مصدومیت حسین طیبی در این دیدار ادامه داد: حسین طیبی در بازی‌های تیم ملی برابر روسیه با آسیب دیدگی جزیی مواجه شد که امیدوارم به بازی برابر صبا برسد؛ همچنین سیسو بازیکن بزرگ و با تجربه ما نیز در بازی مقابل شهرداری ساوه اشتباهی را مرتکب شد که در نیمه دوم بازی نکرد اما برابر صبا بدون هیچ مشکلی بازی خواهد کرد.

سرمربی تیم فوتسال فولاد ماهان تصریح کرد: طی روزهای گذشته تعدادی از بازیکنان من در اختیار تیم ملی بودند و فرصت تمرین با حضور همه بازیکنان را نداشتیم اما حضور آنها در شرایط مسابقه به ما کمک خواهد کرد تا در قم با مشکل مواجه نشویم.

وی در مورد دیدار هفته گذشته تیمش مقابل شهرداری ساوه اضافه کرد: فولاد ماهان در اکثر مواقع صاحب توپ و میدان بود اما به نظر من شهرداری ساوه در این مسابقه در بعضی دقایق ضد فوتسال بازی کرد و همین عامل منجر به تساوی فولاد ماهان شد.

فولاد ماهان در هفته یازدهم لیگ برتر روز جمعه میزبان صبای قم خواهد بود و فیروز صفه سپاهان نیز در سالن پیروزی اصفهان میزبان دبیری تبریز است.