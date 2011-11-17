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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

فرماندار خلیل آباد:

توجه به کتابخوانی و فراگیری دانش از توصیه های مورد تاکید اسلام است

توجه به کتابخوانی و فراگیری دانش از توصیه های مورد تاکید اسلام است

کاشمر – خبرگزاری مهر: فرماندار خلیل آباد بر ترویج فرهنگ کتابخوانی به عنوان ابزاری برای ارتقای سطح آگاهی های جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مرادزاده توجه به مقوله کتابخوانی و فراگیری دانش را از توصیه های مورد تاکید اسلام دانست و گفت: تحقق این امر بایستی جزو اولویت های کاری مسوولان شهرستان قرار بگیرد.

وی از افتتاح 10 ایستگاه دائمی مطالعه کتاب در سطح شهرستان خبر داد و افزود: با هدف افزایش سرانه مطالعه در شهرستان، امکان عضویت رایگان تمام کسانی که در هفته کتاب و کتابخوانی به کتابخانه ها مراجعه نمایند، فراهم شده است.

فرماندار خلیل آباد تاکید کرد: در انتخاب محتوای کتاب های خریداری شده برای کتابخانه ها به ویژه در مدارس بایستی نظارت و توجه کافی مبذول شود.

مرادزاده اهدای هزار جلد کتاب به کتابخانه های مشارکتی و 200 جلد به کتابخانه های مدارس شهرستان را از برنامه های این هفته عنوان کرد.

وی تقدیر از سالخورده ترین و خردسالترین اعضای کتابخانه های شهرستان در هفته کتاب امسال را از دیگر برنامه های بزرگداشت هفته کتاب شهرستان خلیل آباد نام برد.

کد مطلب 1462197

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