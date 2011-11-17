گسترش اعتراضات در کویت / شیخ صباح مجوز سرکوب صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت،" شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح" با ابراز تاسف از حمله معترضان به پارلمان این کشور، تحرکات معترضان را هرج و مرج خواند.



وی گفت : هرج و مرج طلبی و به خطر انداختن امنیت کشور و حمله به مجلس امت اقدامی غیر مسئولانه و نقض اصول ملی به شمار می رود که ثبات و امنیت کشور را در معرض چالش جدی قرار می دهد و به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

امیر کویت افزود : مسئولیت ملی ایجاب می کند که با این پدیده های بیهوده برخورد شود و اجازه خودنمایی به برهم زنندگان آزادی و دموکراسی داده نشود.

وی اظهار داشت : وزارت کشور و گارد ملی باید همه اقدامات لازم برای اجرای قانون و مقابله با آنچه نظام را در معرض خطر قرار می دهد، انجام دهند و در این زمینه از اختیارات لازم برخوردارند.

شایان ذکر است که در درگیری میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی شماری از معترضان و نیروهای امنیتی کویت زخمی شدند و معترضان به داخل پارلمان کویت یورش بردند.