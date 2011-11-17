یک میلیون مازنی در تهران زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد سمیعی ظهر پنجشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران افزود: این تعداد شهروند مازندرانی در نقاط مختلف شهر تهران، دماوند، فیروزکوه و رودهن پراکنده بوده و به زبان شیرین مازندرانی تکلم می کنند.

وی اظهار داشت: مجمع مازندرانیهای مقیم مرکز از سال 80 فعالیت خود را با 20 نفر هیئت امنا، پنج عضو هیئت مدیره و یک مدیرعامل در تهران آغاز کرده است.

سمیعی با اشاره به اینکه وزیر، معاون وزیر، استاندار، نماینده مجلس، پزشک، مهندس، کارگر، دانشجوی مازندرانی عضو اصلی این مجمع هستند، تصریح کرد: تجلیل از برترینهای کنکوری و المپیادی، کمک به توسعه مازندران، استفاده از مدیران مازندرانی در رده های ملی بخشی از رئوس وظایف مجمع مازندرانیهای مقیم مرکز است.

وی با بیان اینکه متاسفانه مازندران در ورای سبزی و طبیعت خود از محرومیت شدیدی رنج می برد، یادآور شد: متاسفانه شهرهای استان به دهکده ای بزرگ شبیه بوده و رنگ و بوی توسعه یافتگی و آبادانی را به خود ندیدند.

مدیرعامل مجمع مازندرانیهای مقیم مرکز با اعلام اینکه سند برنامه چهارم توسعه با کمک برخی اعضای اثرگذار مجمع تصویب و تدوین شده است، افزود: متاسفانه می توان گفت که 30 درصد اهداف این سند در استان اجرایی نشده است.

معاون اسبق برنامه و بودجه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل وزارت راه و ترابری با اشاره به آغاز عملیات اجرایی آزاد راه تهران شمال در سال 75 ، افزود: قرار بود این پروژه ظرف چهار سال با اعتبار 10 میلیاردی به بهره برداری برسد.

وی افزود: اکنون که بیش از 15 سال از زمان کلنگ زنی این پروژه ملی می گذرد بالغ بر 240 میلیارد ریال هزینه شده و تنها 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی از راه اندازی صندوق قرض الحسنه مازندرانیهای مقیم مرکز خبر داد و گفت: مازندرانیهای مقیم تهران در مواقع ضرورت از تسهیلات دو تا سه میلیونی خانواری با بهره پایین بهره مند می شوند.

محمع مازندرانیهای مقیم مرکز دارای 300 عضو است.