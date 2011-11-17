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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

سمیعی اعلام کرد:

یک میلیون مازنی در تهران زندگی می کنند

یک میلیون مازنی در تهران زندگی می کنند

قائم شهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مجمع مازندرانیهای مقیم مرکز گفت: هم اکنون بالغ بر یک میلیون نفر از شهروندان مازنی، در تهران و شهرهای اطراف پایتخت زندگی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد سمیعی ظهر پنجشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران افزود: این تعداد شهروند مازندرانی در نقاط مختلف شهر تهران، دماوند، فیروزکوه و رودهن پراکنده بوده و به زبان شیرین مازندرانی تکلم می کنند.

وی اظهار داشت: مجمع مازندرانیهای مقیم مرکز از سال 80 فعالیت خود را با 20 نفر هیئت امنا، پنج عضو هیئت مدیره و یک مدیرعامل در تهران آغاز کرده است.

سمیعی با اشاره به اینکه وزیر، معاون وزیر، استاندار، نماینده مجلس، پزشک، مهندس، کارگر، دانشجوی مازندرانی عضو اصلی این مجمع هستند، تصریح کرد: تجلیل از برترینهای کنکوری و المپیادی، کمک به توسعه مازندران، استفاده از مدیران مازندرانی در رده های ملی بخشی از رئوس وظایف مجمع مازندرانیهای مقیم مرکز است.

وی با بیان اینکه متاسفانه مازندران در ورای سبزی و طبیعت خود از محرومیت شدیدی رنج می برد، یادآور شد: متاسفانه شهرهای استان به دهکده ای بزرگ شبیه بوده و رنگ و بوی توسعه یافتگی و آبادانی را به خود ندیدند.

مدیرعامل مجمع مازندرانیهای مقیم مرکز با اعلام اینکه سند برنامه چهارم توسعه با کمک برخی اعضای اثرگذار مجمع تصویب و تدوین شده است، افزود: متاسفانه می توان گفت که 30 درصد اهداف این سند در استان اجرایی نشده است.

معاون اسبق برنامه و بودجه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل وزارت راه و ترابری با اشاره به آغاز عملیات اجرایی آزاد راه تهران شمال در سال 75 ، افزود: قرار بود این پروژه ظرف چهار سال با اعتبار 10 میلیاردی به بهره برداری برسد.

وی افزود: اکنون که بیش از 15 سال از زمان کلنگ زنی این پروژه ملی می گذرد بالغ بر 240 میلیارد ریال هزینه شده و تنها 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی از راه اندازی صندوق قرض الحسنه مازندرانیهای مقیم مرکز خبر داد و گفت: مازندرانیهای مقیم تهران در مواقع ضرورت از تسهیلات دو تا سه میلیونی خانواری با بهره پایین بهره مند می شوند.

محمع مازندرانیهای مقیم مرکز دارای 300 عضو است.

کد مطلب 1462200

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