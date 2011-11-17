ایران نیازمند همت مردانه برای توسعه علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر پنج شنبه با بیان این مطلب در مراسم بهره برداری از پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در 30 سال پیش حرکت بزرگ و شجاعانه ای بود که نقش بسیاری در رشد وتوسعه علمی کشور داشت.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی توانست با پشت سر گذاشتن سه دهه موفق از مهاجرت جوانان کشور آن هم با مدارک پایین تحصیلی به کشورهای دیگر جلوگیری کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان این که دانشگاه آزاد نیاز قوی کشور را طی سه دهه گذشته تامین کرده است گفت: بیش از 40 درصد ظرفیت دانشگاه های فعال در استان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در این استان دانشجو دارد و این جای بسی مباهات است.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به اهداف بزرگ ملت ایران در شکل گیری انقلاب اسلامی بیان داشت: ما انقلاب کردیم تا با احیا ظرفیت های علمی کشور راه توسعه را هموار و با جبران عقب ماندگی ها خود را به حرکت شتابان پیشرفت علم در دنیا نزدیک کنیم.

وی تاکید کرد: باید با برنامه ریزی جامع و کامل افق علمی کشور طی 20 ساله آینده را ترسیم و طبق الگویی کشخص به حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه علم بپردازیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه یکی از دغدغه های مهم امروز کشور را مهاجرت نخبگان علمی برشمرد و گفت: این مساله آبروی نظام در عرصه بین المللی است و باید از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد برای آن چاره ای جدی اندیشیده شود.

وی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی باید بستر معکوس شدن روند مهاجرت دانشجویان از خارج به داخل را فراهم کند.