همایش متولیان موقوفات مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف اله سهرابی ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه حفظ و احیای موقوفات استان از برگزاری همایش متولیان موقوفات این استان خبر داد.

وی افزود: این همایش در دو شهرستان ساری و بابل در روز چهارشنبه دوم آذر ماه با حضور متولیان موقوفات غیرمتصرفی برگزار و مدیر کل اداره تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه در این همایش حضور پیدا خواهد کرد.

سهرابی ادامه داد: متولیان موقوفات شهرهای ساری، نکا، بهشهر، قائم شهر به میزبانی ساری در آستانه مبارکه امامزاده عباس (ع) و متولیان موقوفات شهرهای بابل، بابلسر، آمل، بندپی، لاریجان، بلده، محمودآباد در امامزاده قاسم (ع) بابل گردهم می آیند و درباره چگونگی عمل به اجرای نیات واقفان با هم به بحث و گفتگو می پردازند.

مدیر کل اوقاف مازندران با اشاره به اهمیت حفظ و احقاق حقوق موقوفات گفت: متولی موقوفه باید خود صالح و لیاقت متولی بودن را از نظر ظاهری و باطنی داشته باشد و متولیان بمانند وصی واقفان خیراندیش هستند.

وی، وظایف اداره تحقیق اداره کل را سنگین بر شمرد و افزود: اداره تحقیق نقش مهمی در تعیین و نظارت متولیان موقوفات دارد و نظارت و برنامه ریزی برای متولیان می تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد.

سهرابی افزود: مازندران دارای 948 موقوفه غیر متصرفی بوده که دارای متولی هستند و 12 هزار و 598 موقوفه متصرفی که تولیت آن را ادارت اوقاف و امور خیریه عهده دار است.

مدیر کل اوقاف مازندارن اظهار داشت: در این همایشها نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه بابل به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و مسائل و مشکلات مربوط به متولیان بحث و بررسی خواهد شد.